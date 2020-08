Sympaťák Robert Pattinson: Ve kterém filmu mu to slušelo nejvíc?

Robert Pattinson slaví 33 let. Kde mu to slušelo nejvíc?

Zdroj: profimedia

Čaroděj, upír, ten kluk, který je jakože fajn, ale vůbec nevíme o co jde, dokud neumře v newyorských dvojčatech. To je Robert Pattinson, muž mnoha tváří a mnoha nenávisti. Talentovaný Cedric Diggory to od fanoušků Harryho Pottera pořádně schytal za roli Edwarda ve Stmívání. Po skončení série si to u nich vyžehlil lepším výběrem partnerek (sbohem, Kristen Stewart) a filmových rolí, mezi něž patří například Ztracené město Z nebo nový film High Life. Pattinson je třicátník s hezkou trojkou k tomu, popřejme mu vše nejlepší a v naší galerii vyberte, ve kterém filmu mu to slušelo nejvíce.