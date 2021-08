Robert Redford a jeho trnitá cesta: Krále Hollywoodu potkalo několik tragédií

Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

Byly časy, kdy mu ženy padaly k nohám. Dnes už si herec Robert Redford užívá zaslouženého důchodu a do větších filmových rolí se nepouští. Nyní oslavil své pětaosmdesáté narozeniny a fanoušci po celém světě si připomínají jeho nejvýznamnější role. Za neuvěřitelnou slávou a miliony vydělaných dolarů se však skrývají i neuvěřitelné tragédie, které Redforda během jeho života potkaly.

Zdroj: nickyswift.com, dailymail.co.uk

Jeho hvězda nejvíce zářila v 60. a 70. letech, během svého života však ztvárnil mnoho dalších významných rolí. Ženy mu tenkrát padaly k nohám a muži chtěli být jako on. Robert Redford je zkrátka legendou amerického filmu, která fascinuje miliony diváků dodnes. Přestože dnes už pětaosmdesátiletý herec před kamerou nevystupuje tak hojně, jako tomu bylo v minulosti, a užívá si klidného důchodu, jeho stopa zůstává nesmazatelná.

Neklidné dětství

Robert Redford si vždy velmi cenil svého soukromí a bavil se o něm jen málokdy. Nejrůznější problémy, se kterými se během svého života potýkal, tak přiznával až po mnoha desítkách let. V dobách jeho největšího smutku tak kolikrát fanoušci ani netušili, čím si jejich idol prochází, a momentů, kdy byl Redford na dně, bylo hned několik. Dokonce se zdá, jako by jeho sláva byla zničujícími události vykoupena.

Smůla se mu začala lepit na paty již v dětství. V jedenácti letech Redford onemocněl dětskou obrnou, ze které se ale naštěstí krátce na to úspěšně vyléčil. O pár let později jej dostihly další problémy. Někdejší hollywoodský svůdník se totiž scházel s pouličním gangem, se kterým plnil nejrůznější úkoly. Jednoho dne se musel Redford zasloužit o to, aby mohl být nadále členem gangu. Kumpáni mu proto nakázali skočit z poměrně vysoké budovy, aby dokázal, že nemá z ničeho strach. Redford nechtěl být za sraba, a proto z budovy skočil. K překvapení všem se mu nic nestalo, ukázal svou odvahu a nadále mohl být členem gangu.

Ztráta dvou dětí

V pouhých osmnácti letech Redford přišel o matku, která podlehla náhlému krvácení do mozku. Tenkrát ještě ani netušil, že to nebylo zdaleka poprvé, co krutá ruka osudu zasáhla. Na konci 50. let se zdálo, že se jeho život vyvíjí tím nejlepším směrem. Herec se oženil a jeho manželka mu porodila syna Scotta. Jen o deset týdnů později se ale jeho svět rozpadl. Dvouměsíční chlapec totiž zemřel. Příčinou smrti byl syndrom náhlého úmrtí kojenců. Redford ze smrti miminka vinil sám sebe, neboť byl přesvědčen o tom, že kdyby chlapečka zkontroloval dříve, mohl nešťastný osud zvrátit. Herci trvalo více než padesát let, než se o prožitý smutek podělil s veřejností.

S manželkou Lolou Van Wagenen poté měli ještě další tři děti. O jedno z nich pak opět přišli v roce 2020. Ve svých 58 letech totiž odešel na věčnost Redfordův syn James, několik let předtím bojoval s rakovinou jater.

Robert Redford během svého života prožil mnoho tragédií, které ho změnily navždy. Zároveň je ale ukázkovým příkladem toho, že každá bouře jednou přejde. A i když si možná několikrát připadal na dně, vždy se ode dna dokázal odrazit zpět vzhůru.