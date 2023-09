Robert Urban na adresu Emmy Smetana: Už s ní netočím!

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Emma Smetana před sebou měla nelehký úkol. Jen s malými hereckými zkušenostmi se dostala k hlavní roli v novém seriálu Eliška a Damián a musela se tak postavit mezi ostřílené herce a přesvědčit je o svých kvalitách. Jak se jí to povedlo?

Emma Smetana má sice minimum hereckých zkušeností, i tak jí ale tvůrci nového seriálu Eliška a Damián projevili velkou důvěru a svěřili jí hlavní roli. A té se podle kolegů zpěvačka a moderátorka zhostila na jedničku. Nejvíce si dle všeho Emma Smetana sedla se svým seriálovým nápadníkem Robertem Urbanem, který ztvárňuje postavu Damiána.

Legrace na place

Jak Robert Urban uvedl v rozhovoru pro magazín Červený koberec, natáčení si po všech stránkách nesmírně užíval. „Pro mě je to jeden z nejhezčích projektů, jaké jsem měl možnost dělat. A užívám si toho o to víc, když mám možnost potkávat talentované a skromné lidi. A Emma je rozhodně jedním z nich,” prohlásil Urban s tím, že se během natáčení s Emmou Smetana sladili na jednu notu a práce byla o to jednodušší. Dokonce si za sebe často různě stříleli. „Ona si ze mě pořád dělá legraci. Já už s ní netočím!” prohlásil v jeden moment se smíchem herec na adresu moderátorky. „Jemu to dělá dobře. Ono ho to hrozně posouvá v životě,” reagovala na slova Urbana Smetana.

Terčem kritiky

Přestože si herci natáčení pochvalují a pochvalují si i samotný výsledek, diváci z nového seriálu zas tak velkou radost nemají. Ihned po odvysílání první epizody ho zavalili kritikou a často se shodují na tom, že jde o jeden z nejhorších televizních počinů, jaký v posledních letech vznikl.

Emma Smetana ale kritiku nijak neřeší. Na svém Instagramu uvedla, že pro ni divácké reakce nejsou nijak směrodatné a nejdůležitější pro ni je, že se Eliška a Damián líbí její dceři Lennonce, kvůli které roli přijala.