Z živoucího Kena se stala žena: Rodrigo Alves byl přitom dříve normální klučina

Deníku The Mirror neskrývala ani to, co ji na tom býti ženou nejvíce baví. „Za zavřenými dveřmi jsem žila jako žena poslední tři měsíce. Miluji to a vše, co s tím souvisí, návštěvy vlasových salónů, lakování nehtů, obočí a řasy. Ale útočí na mě a říkají mi zrůdo nebo úchyle, takže jsem samozřejmě nervózní, jak budou lidé reagovat,“ pokračovala Roddy.