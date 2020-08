Vlasová evoluce Dary Rolins: "Pudlík", femme fatale i nedbalá elegance

Dara Rolins je slavná už od útlého dětství. Od té doby vystřídala nespočet účesů. Na svoje fanoušky může působit tak trochu jako chameleon. Přinášíme vám přehled těch nejlepších vlasových kreací, které měla kdy na hlavě.

Dara Rolins měla na své hlavě ledasco. Nebojí se zkrátka ničeho. Nejčastěji nosí rovné vlasy, ale nebrání se ani kudrnatým. Ty nejčastěji nosila asi po boku Matěje Homoly, se kterým má dceru Lauru. Do frontmana kapely Wohnout se bezhlavě zamilovala, ale v roce 2010 oznámili rozchod.

V té době spolu však už rok a půl nežili. Mohla za to Homolova nevěra, za kterou si pak veřejně nasypal popel na hlavu.

„Lidi se občas podváděj, každý to řeší se svým svědomím, já můžu pojmenovat svoje důvody jako nejpokleslejší mužské pudy, nic víc, nic míň. Úlet na jeden večer, zkrat, který nejde omluvit. Nemůžu mluvit za ostatní, ale v zásadě je nevěra samozřejmě selhání. Někdy se o ní neví, jindy to vyřeší facka a někdy rozbije vztah, jako tahle,“ řekl tenkrát Homola pro iDnes.cz.

Homola se během jejich vztahu zapomněl s jinou ženou

V té době na sebe Dara příliš nedbala a o účesech nemohla být ani řeč. Nevěra milovaného muže jí sebrala.

„Nechápu nic. Třeba proč mě držel za ruku, když už v té době patřil jiné ženě. Proč vykřičel do médií, jak mě miluje a chce se mnou další dítě?“ tázala se zklamaná Dara.

Později však potkala rapera Rytmuse, který byl jejímu srdci podstatně blíže než kdy Homola a strávila s ním celých sedm let. Rozchod po tolika letech nikdo nečekal, ale stalo se. Dara zůstala sama a Rytmus se zamiloval do krásné Jasminy Alagič.

„S Patrikem jsme úplně stejný a velmi se z toho raduji. Našla jsem člověka se stejnou „poruchou“ a jsem velmi šťastná, protože mi konečně někdo rozumí. Patrik si mě získal tím, že je to velký srdcař. Je úžasný celý, jaký je. Máme stejný temperament. On když miluje, tak miluje naplno,“ svěřila se Jasmina webu Pluska.sk.

Po rozchodu s Rytmusem ho Dara chtěla zpět

Dara Rolins ho posléze chtěla zpátky nebo to tak alespoň vypadalo podle vyjádření na sociální síti. Patrik ale její proslov neocenil a v mžiku ji odpálkoval.

„8. říjen byl, je a bude. A ať už jsou dnes karty rozdané jakkoliv, vím, že tomu datu a písničce budu vždy věnovat zvýšenou pozornost. Na ten pocit, když jsem si ji poprvé pustila, nechci zapomenout. I díky těmto emocím vím, co znamená milovat,“ rozhovořila se Dara o písničce, kterou jí Rytmus kdysi složil.

„To, že kromě mých fotek vymazal Patrik ze svého youtubového kanálu i tuto písničku, je vlastně dalším důkazem, jak moc jsou lidé odlišní již v těch základních životních principech,“ tvrdila zpěvačka.

„Moc tě prosím, nech nás už žít s Jasminou naši lásku. Od ledna jsme rozejití a je už říjen. To je 9 měsíců! Dopřej nám štěstí, jako ho i my přejeme tobě a nevracej se do minulosti,” odvětil jí Patrik, který už žije jiný život. S Jasminou Alagič má syna Sanela.