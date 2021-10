Chystá se návrat? Dara Rolins s Homolou tráví více času než dříve

Zdroj: Profimedia

Když se Dara Rolins rozešla s Matějem Homolou, byly jejich dceři Lauře pouhé dva roky. Sotva proto mohla vnímat, co se mezi jejími rodiče vlastně děje. Zpěvačka se pak několikrát nechala slyšet, že ji rozpad rodiny hodně ranil. Teď už je ale naštěstí všechno jinak, Dara tráví s Matějem spoustu volného času a prý si výborně rozumí.

Dara Rolins chodila sedm let raperem Rytmusem, od kterého odešla v roce 2018. "Rozešli jsme se v míru. A já si budu v míru vzpomínat, kdy chci, jak a na co chci, kdy se mi zachce," napsala tehdy Rolins na sociální síti. Zatímco zpěvačka zůstala nezadaná, Rytmus se brzy po rozchodu dal dohromady s moderátorkou Jasminou Alagič, která už po pár měsících přišla do jiného stavu.

Dlouho jsem cítila, že to není ono

Fanoušci se proto Dary často ptali, co říká na tak rychlý vývoj událostí. Jenže Rolins se Jasminino těhotenství zřejmě moc nedotklo. Zpěvačka naopak otevřeně přiznala, že se začala cítit mnohem lépe. "Myslím si, že na obou stranách se nám ulevilo. Mně tedy rozhodně, protože jsem cítila už dlouhodobě, že to není úplně ono," uvedla tehdy pro pořad Top Star.

Od té doby je zpěvačka oficiálně sama a do dalších vztahů se dvakrát nehrne. Zato si až podezřele dobře rozumí s otcem dcery Laury, hudebníkem Matějem Homolou. K tomu prý přispěla i pandemie koronaviru, kdy se ex partneři vídali častěji než dřív. "Na sto procent nás to všechny spojilo. Laura s Matějem na sebe měli o hodně více času. Byla u něho vícekrát a dělala mu asistentku, protože začal vyřezávat, když se během pandemie trochu nudil," popsala Rolins pro web Plus7dní.

Homola se v řezbářství opravdu našel, a už dokonce uspořádal první neoficiální výstavu. A přestože lidé mají o Matějovy sochy velký zájem, muzikant se jich zatím nechce zbavovat. Výjimku udělal jen v případě Dary a Laury. "My dvě jsme jako jediné dostaly pod stromeček jeho výtvory. Já sochu Buddhy a dcera koně, který cválá. Ale jinak svoje díla neprodává," vysvětlila zpěvačka.

Už se nemůžeme vzájemně zklamat

I to jasně ukazuje na to, jak blízké pouto mezi bývalými partnery panuje. "Víte co, vztah mezi námi jako mámou a tátou byl vždycky na jedničku. Nám nefungoval vztah muž a žena. Snažili jsme se, ale dopadlo to špatně. Ale teď jsme všichni maximálně spokojení," doplnila Rolins.

Není proto divu, že fanoušci začínají spekulovat, jestli by se zpěvačka k frontmanovi skupiny Wohnout nechtěla vrátit. Podle všeho se ale nezdá, že by Dara chtěla obnovit dávný vztah. "Nehrozí nám rozchod, nemůžeme se jeden na druhého nas*at, zklamat se, protože nemáme důvod, když už nežijeme spolu non-stop v jedné domácnosti. Milujeme Lauru, ona je středobod našich vesmírů a tam se naše láska jakoby střetne," řekla Dara.

Homola je navíc zadaný, což zpěvačka plně respektuje. Vypadá to, že Rolins současná situace maximálně vyhovuje. Je pravda, že ne všichni rodiče po rozchodu spolu vycházejí, a to je možná důvod, proč si toho hudebnice tolik váží.

