Nový ministr Prymula a jeho nařízení baví celý internet! Výběr top vtipů!

Výroba - operátor balení 17 800 Kč

Co vás čeká: - Balení vývozních zakázek pro externí a interní logistiku - Příprava zboží k vývozu - Nakládka vozidel Co požadujeme: - Platný průkaz na vysokozdvižný vozík s volantovým řízením, nosnost do 5 tun - Organizační schopnosti - Základní znalost MS Office (Outlook, Excel) Zaměstnanecké výhody: Prémie od prvního měsíce, závodní stravování, příspěvek za odpolední směnu, příspěvek na dopravu, příspěvek na dovolenou a Vánoce, příspěvě na penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření KONTAKT: telefonicky, e-mailem Mužíková Tereza, tel.: 383312100, e-mail: tereza.muzikova@vertiv.com