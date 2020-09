Roman Prymula o ředitelském volnu: Stále hrozí nouzový stav, v pátek prázdniny!

Jedno z nejbližších chystaných opatření se bude týkat hromadných akcí, kde lidé jedí či konzumují alkohol a jsou v blízké vzdálenosti. Právě tyto akce jsou totiž podle nového ministra nejvíce rizikové. "Není daleko doba a hovořím tím možná v dnech, možná v hodinách, kdy by se mohla omezit doba v barech a podobných zařízeních na 10 hodin, ne na 12 jako je to doposud," vyjádřil se Roman Prymula.

Kapacita venkovních akcí by se měla snížit na sto osob, vnitřních na pouhých padesát. Výjimkou by měli být kulturní akce, které údajně představují menší riziko.

Co se týká zavření škol, Prymula se chystá apelovat na ředitele, aby dostali tento pátek ředitelské volno, pokud to bude možné, první stupně by měli pro žáky zatím zůstat otevřené!