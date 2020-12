Roman Prymula: "Do Vánoc se nejspíš nezavře, problém ale potrvá další měsíce!"

"Je jasné, že do poloviny příštího roku se situace určitě nezlepší. V té době ještě nebudou proočkovány nějaké významné skupiny obyvatel ve všech zemích. Prakticky celý příští rok ještě budou dozvuky současné situace," tvrdí Roman Prymula v rozhovoru pro Idnes.cz.

Ex ministr prý sám chce jít národu příkladem a podstoupit očkování! "Já se určitě očkovat nechám, protože si myslím, že to bude přinášet řadu výhod. Ono by bylo smutné propagovat očkování a nenechat se očkovat. To si nedovedu představit," uzavřel.