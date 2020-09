Roman Prymula novým ministrem zdravotnictví: Vyhlásí nouzový stav?

Roman Prymula uvedl. že uzavření škol je reálné do týdne, především v hlavním městě. Opatření by se mohlo vyhnout dětem na prvním stupni. "Svědčí pro to různá virologická data. Na prvním stupni se nákaza nešíří tak intenzivně jako na druhém a výše. Ty děti se nenakazí tak rychle a nevylučují tolik toho viru," vysvětlil Prymula.

Slovům Prymuly ale oporoval někdejší ministr školství Fiala, podle kterého u opatření chybí hlavně logika!

"Jestliže sedí děti zarouškované ve třídách a pak jdou cvičit bez roušek do tělocviku, to úplně logiku nemá," řekl. Základní školy by se podle něj měly co nejdéle udržet v chodu a rozhodovat by se mělo podle lokální situace.

Vzhledem k radikálním názorům nového ministra zdravotnictví ale můžeme skutečně v příštích dnech očekávat veliké změny, a raději se připravme i na možnost, že by se mohly opakovat některé postupy z letošního jara…