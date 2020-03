Roman Šebrle v karanténě: Jaké drama tomu předcházelo? Naprášili ho kolegové!

Dle webu Express.cz si na nezodpovědné chování Romana Šebrleho stěžovalo pět zaměstnanců TV Nova. Údajně nesouhlasili s tím, aby navštěvoval společné prostory!

Našlo se i pár jedinců, kteří moderátorovi řekli svůj názor od plic a tak musel čelit nepříjemným konfrontacím.



Všichni nyní doufají, že se zákeřný COVID-19 u bývalého sportovce nepotvrdí. To by totiž celou situaci velmi zkomplikovalo, a všichni kdo se Šebrlem přišli do styku, by nejspíš dopadli stejně jako on! Nezbývá než doufat, že se virus sportovci vyhnul obloukem a nebude dál vznikat další panika…