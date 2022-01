Láska vzešla z bolesti: Roman Šebrle se do manželky zamiloval po velké tragédii

Zdroj: Profimedia

Byli spolu takřka čtvrt století a mnozí doufali, že vedle sebe zestárnou. Nejen proto, že dokázali překonat mnoho životních nástrah, ale také kvůli tomu, že si byli navzájem oporou v nejtěžších chvílích. Romana Šebrleho a jeho manželku Evu před mnoha lety svedla dohromady otřesná tragédie, během které oba nesmírně trpěli. Jeden v druhém ale našli porozumění a nakonec i lásku.

Moderátor a bývalý desetibojař Roman Šebrle krátce před vánočními svátky potvrdil to, o čem se spekulovalo již delší dobu. Vztah s jeho ženou Evou se rozpadl a manželé nyní chystají rozvod. Zpráva mnohé zaskočila, neboť spousta lidí doufala, že tohle manželství vydrží navždy. „Je to pravda, je mi to líto. Prostě takový je život a někdy se to tak vyvine,” potvrdil zprávy o rozvodu Šebrle pro web CNN Prima News. Oznámení o konci velké lásky fanoušky páru překvapilo také proto, že se manželům v minulosti podařilo nejrůznější problémy překonat. Nikoho tedy nenapadlo, že láska, která se kdysi zrodila z velké tragédie, může jednou skončit.

Krásný vztah ukončila smrt

Ještě předtím, než se vůbec krásná Eva seznámila s Romanem Šebrlem, tvořila pár s jeho dobrým kamarádem Martinem Šimůnkem. Ten byl v té době nadějným atletem a měl před sebou zářivou budoucnost. K tomu všemu byl nesmírně zamilovaný do Evy a ona do něho. Dokonce spolu bydleli u jeho rodičů. Jenže pak zasáhla krutá ruka osudu.

„Tři roky náš Martin chodil s Evou. Byla to láska jako hrom, Eva už u nás bydlela asi tři roky. Můj syn byl atlet, běhal krátké tratě. V roce 1997 odjela celá širší reprezentace na soustředění do Vysokých Tater. Můj syn se tam zabil v autě. Roman byl u té nehody jako první, takže to celé viděl,” uvedla maminka Martina Šimůnka v jedné z epizod pořadu 13. komnata.

Eva přišla o partnera, Šebrle o dva kamarády

Oběma se tenkrát zhroutil svět. Mezi svými blízkými měli velkou oporu, jenže se zdálo, že se vlastně nikdo nedokáže naplno vcítit do toho, co zrovna Eva a Roman prožívali. Možná i proto si spolu začali tolik rozumět a stali se přáteli. O několik měsíců později pak zažehli plamen lásky.

„Myslím, že prožíval stejnou bolest jako já. Vlastně takhle jsme se dali tak trochu dohromady. To období bylo hodně špatné. Musela jsem chodit do školy, musela jsem chodit na tréninky. Myšlenkami jsem byla úplně někde jinde. Když jsem přišla na ten stadion, nikdo nevěděl, jak si se mnou povídat. Jediný Roman si se mnou dokázal popovídat, asi cítil stejnou bolest,” prohlásila kdysi Eva Šebrlová.

Tři roky od tragické události si už zamilovaná dvojice řekla své „ano” a později se jim narodili syn a dcera. Všechno bylo pohádkové a dohromady tvořili krásnou a spokojenou rodinu. Jenže postupem času se začalo všechno hroutit. Roman Šebrle byl několikrát fotografy přistižen v přítomnosti neznámých žen, se kterými si až podezřele moc rozuměl. Manželka s ním však měla svatou trpělivost. Nakonec se ale jejich manželství rozpadlo a manželé momentálně ladí detaily rozvodu.