Roman Šebrle je šťastně zamilovaný: Ukázal polibek s tajemnou blondýnkou

Zdroj: Profimedia

Moderátor Roman Šebrle teprve nedávno přiznal, že se v jeho životě vyskytuje nová žena, a už ji stihl ukázat i svým fanouškům na sociální síti. S neznámou blondýnkou na konci prázdnin vyrazil na dovolenou do Itálie a zdá se, že se i přes probíhající rozvod cítí neuvěřitelně šťastně.

Bývalý desetibojař a moderátor zpravodajství na CNN Prima News otevřeně přiznal, že po rozpadu manželství s jeho manželkou Evou rozhodně nezůstal dlouho na ocet. V jeho životě se totiž objevila krásná blondýnka, vedle které Šebrle našel své místo. A rozhodně nejde o nějakou čerstvou a méně vážnou známost.

Nedávno kápl božskou

Sympatický moderátor nikdy neměl o přízeň žen nouzi, a tak bylo jasné, že po konci manželství rozhodně nezůstane dlouho sám. Nový středobod svého zájmu přiznal ale až teprve nedávno. „Mám někoho. Jsem vždy šťastný. Ať s někým, nebo sám,” nechal se sportovec slyšet v rozhovoru pro eXtra.cz na párty televize Prima.

A teď svou drahou polovičku ukázal i svým fanouškům na sociální síti. Na snímku, který moderátor vložil do stories, líbá neznámou blondýnku, jež je k fotoaparátu natočena tak, aby jí nebylo vidět přímo do obličeje. „Jaké jste měli léto vy?” ptal se u příspěvku Šebrle fanoušků a zároveň prozradil, že se nachází v Itálii.

Rozvod se blíží ke konci

Krásná blondýnka vystřídala po boku Šebrleho jeho manželku Evu, se kterou se sportovec nyní po třiadvaceti letech manželství rozvádí. Manželé přiznali rozvod vloni v prosinci. Jak se zdá, ani jeden z nich necítí žádnou křivdu a všechny záležitosti týkající se konce manželství řeší s rozumem.

„My jsme měli co řešit, ale jsme rozumní lidé. Máme za sebou dvacet tři let a prožili jsme spolu spoustu krásných chvil. Na všem jsme se domluvili. Máme spolu dvě děti, o které se budeme starat na sto procent. Ať už manželka, nebo já. Tam nebude nikdy konflikt. Jsme dohodnutí a řešíme to jako rozumní lidé a myslím si, že se nebudeme nikdy hádat,” řekl zcela otevřeně moderátor pro zmíněnou redakci. Rozvodové řízení manželů Šebrlových stále probíhá.