Roman Šebrle se rozvádí: Za nečekaným koncem manželství může stát mnoho důvodů

Jejich manželství muselo překonat mnoho zkoušek, i přesto se ale zdálo, že Romana Šebrleho a jeho krásnou manželku Evu zkrátka nic nezlomí. Nejnovější informace deníku Blesk však svědčí o opaku. Sportovec a televizní moderátor se rozvádí. Láska mezi ním a jeho ženou prý vyprchala a oba se tak rozhodli jít svou vlastní cestou.

Televizní moderátor a bývalý vícebojař Roman Šebrle a jeho manželka Eva při sobě vždycky stáli, i když se jejich vztah otřásal v základech. Dokonce i v roce 2018, když byl Šebrle fotografy přistižen při velmi intimním sbližování se sekretářkou na letní party televize Prima. Sportovec se hájil, že byl pod vlivem alkoholu, a následně se celou situaci snažil vyžehlit. „Rozhodně na sebe nemohu být pyšný. Je teď na mně, abych alkoholový přešlap, za který jsem se omluvil, odčinil,” prohlašoval podle eXtra.cz tehdy moderátor. A jak se zdálo, manželka mu odpustila. Mnozí tak nabyli dojmu, že tohle manželství zkrátka překoná všechno. Jenže tak se neděje. Podle informací deníku Blesk se totiž manželé nyní rozvádí.

Rozvod na spadnutí

O odloučení manželů se spekulovalo již delší dobu. Oba na svých sociálních sítích zveřejňovali společné snímky jen výjimečně a zdálo se, že spolu tedy moc času netráví. Obavy jejich příznivců pak potvrdil blízký zdroj z jejich okolí. „Už mají sepsanou žádost o rozvod. Pro lidi, kteří se kolem nich pohybují, to není až takový šok nebo blesk z čistého nebe. Delší čas bylo zjevné, že to pěkné mezi nimi nějak vyhaslo a vztah se rozrodil,” prozradil pro zmíněnou redakci člověk z atletického prostředí, který si nepřál být jmenován.

Jak ovšem později informoval web eXtra.cz, manželé v tuto chvíli nejsou definitivně rozhodnuti, zda manželství ukončí. Důvodem rozpadu vztahu pak údajně není to, že by se nevzájem odcizili, ale spíše fakt, že měla Šebrleho manželce Evě dojít se sportovcem trpělivost a měla se zamilovat do mladšího partnera.

Může za to krize středního věku?

Jak to mezi dvojicí skutečně je, ví jen oni sami. Ani jeden z nich se k profláknutým informacím nijak nevyjádřil, a tak lze o důvodech rozvodu jen spekulovat. Podle psychologa Jeronýma Klimeše by však za rozpadem manželství mohla stát zákonitá krize vztahu, která přichází kolem 20. až 25. roku vztahu. Mohou ji způsobit nejrůznější faktory. Jedním z nich je například moment, kdy odejdou děti z domu, druhým pak krize středního věku.

„Pokud lidé chtějí během takové krize vztah udržet, musí ho držet ve velké kázni, což jak jsem pochopil, Šebrle nedělá. To znamená, že jsou tam flirty, nevěry, využívání příležitostí, myšlenka, že nevěra není nevěra, když to druhá polovička neví, a podobné nesmysly. Takovou filosofii zřejmě jede. Cena za to je pak rozpad vztahu,” nechal se psycholog slyšet pro ŽivotvČesku.cz.