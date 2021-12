Roman Šebrle a jeho úlet se sekretářkou: Nevěru sváděl na alkohol a horko

Zdroj: Profimedia

Když byl v létě roku 2018 moderátor a sportovec Roman Šebrle přistižen na večírku televize Prima v objetí se sekretářkou, dlouhou dobu nikdo nemluvil o ničem jiném. Bývalý desetibojař si následně sypal popel na hlavu a je jasné, že měl doma své manželce co vysvětlovat. Přestože se nakonec dvojici podařilo skandál překonat, je dost možné, že právě tehdy se začaly rodit problémy, které ve výsledku vedly k rozvodu.

Televizní moderátor a bývalý desetibojař Roman Šebrle před několika dny potvrdil spekulace o tom, že se po jednadvaceti letech rozvádí se svou manželkou Evou. S informací, že se manželství sportovce rozpadlo, první přispěchal deník Blesk. Tomu zdroj z Šebrleho okolí řekl, že již dokonce manželé sepsali žádost o rozvod. „Pro lidi, kteří se kolem nich pohybují, to není až takový šok nebo blesk z čistého nebe. Delší čas bylo zjevné, že to pěkné mezi nimi nějak vyhaslo a vztah se rozdrolil,” prozradil člověk, který si přál zůstat v anonymitě. O den později zprávu potvrdil i sám sportovec. „Je to pravda, je mi to líto. Prostě takový je život a někdy se to tak vyvine,” nechal se Roman Šebrle slyšet v pořadu Showtime na CNN Prima News.

Není zcela jasné, co přesně se mezi Romanem a jeho manželkou Evou stalo. Je ale možné, že se první problémy začaly rodit poté, co moderátora fotografové v roce 2018 načapali ve velmi intimním kontaktu se sekretářkou rovněž pracující pro televizi Prima.

Alkohol a horko

Stalo se tak na primáckém večírku, kde se Roman Šebrle rozhodl během horké letní noci osvěžit vínem. Jenže vypil víc, než by měl. Následně se nemohl odtrhnout od neznámé krásky, tančil s ní, objímal ji a nakonec se s ní za mobilními záchody vášnivě líbal. Úplně přitom zřejmě zapomněl na to, že na něj doma čeká jeho manželka Eva. K jeho smůle jej ale ve všech momentech, které měly zůstat jen mezi ním a neznámou ženou, přistihli fotografové a skandál byl na světě.

Hned druhý den, když se Šebrle probral z alkoholového opojení, věděl, že je průšvih na světě. „Mrzí mě, že jsem se včera večer choval tak, že na sebe rozhodně nemohu být pyšný. Je teď jen na mně, abych tento alkoholový přešlap umocněný extrémním vedrem, za který jsem se omluvil a omlouvám se, odčinil,” uvedl ve svém prohlášení.

Doma měl co vysvětlovat

Hned poté, co dal bývalý desetibojař dohromady své vyjádření, musel pochopitelně vymyslet, co řekne doma své manželce. U té se nakonec dočkal odpuštění a Eva mu dala další šanci. Je ale jasné, že obnovit důvěru po takovém skandálu muselo být nesmírně těžké. A možná už tenkrát se mezi manželi začala prohlubovat propast, do které nakonec oba spadli.