Znechucený Roman Šmucler: Pacienti se ani nedozví, jakou látku jim lékař píchne!

Roman Šmucler vyvolal pořádně vyostřenou diskuzi na téma očkování. Známý stomatolog po aplikaci druhé dávky vakcíny ochrnul na polovinu obličeje, podle vakcinologů to ale nemá přímou souvislost. Šmucler se ale obhajuje a tvrdí, že ochrnutí tváře je dokonce uvedené přímo na obalu vakcíny jako jeden z vedlejších účinků!

Roman Šmucler se postaral o pořádné pozdvižení kolem tématu očkování proti covidu. Prezident stomatologické komory sdílel fotografii svého ochrnutého obličeje a v textu vysvětlil, že takto dopadl po aplikaci druhé dávky vakcíny!

To vyvolalo reakci několika vakcinologů, kteří odmítli jakoukoliv spojitost mezi očkování a částečnou obrnou lícního nervu. Podle výzkumů se zatím podobných případů objevilo po celém světě pouze v jednotkách.

"V klinických studiích prováděných na desítkách tisíc lidí se vyskytla obrna lícního nervu několikrát (v řádu jednotek), případů bylo však tak málo, že nebylo možné stanovit, zda byla přímo způsobena vakcínou. Nicméně pokud by příznaky byly následkem očkování, jsou velice vzácné," vysvětlil lékař z České vakcinologické společnosti Daniel Dražan v rozhovoru pro lidovky.cz. To ale vytočilo Šmuclera do běla a ihned rozjel protiútok.

Lidé nemají informace, podle Šmuclera zatajování připomíná Rusko

"Udělal jsem to proto, abychom sem konečně dostali západní styl medicíny. Abychom lidem ukázali pravdu. A také, abychom je naučili o tom přemýšlet. Já se očkoval a nezanevřel jsem na to, ale je třeba se bavit otevřeně o různých možnostech a o komplikacích. Ty je třeba zatřídit a zvládnout jako v mém případě. Takhle se dělá medicína na západ od Chebu," vysvětlil Roman Šmucler webu extra.cz, proč se rozhodl svůj problém sdílet s veřejností.

Podle stomatologa je alarmující, že pacienti u nás nemají dostatečné informace o možných zdravotních rizikách vakcinace proti covidu-19 a lékaři je pacientům záměrně nesdělují. Kromě toho dosvěčil své tvrzení tím, že sdílel obal od vakcíny, na kterém je ochrnutí tváře uvedené jako vedlejší účinek!

""Je to napsané v tom návodu. A navíc jsem to v minulosti měl. V cizině to lékaři vědí, jsou z toho zkoušení. Ale tady vakcinologové v televizi říkají, že o tom nikdy neslyšeli, že jsem si to vymyslel. To je strašná ostuda české medicíny. Kdyby na mě podali trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, nakonec půjdou sami sedět, že ani nevědí, co s vakcínou hrozí. A jsme zvyklí na východní styl fungování. Dokonce jsem už zaznamenal názor odborníka, že komplikace musíme tajit, že o nich hloupým lidem nemůžeme říkat. Tohle je ale strašný. A to se smějeme Rusku a jeho zdravotnictví," nebral si známý zubař se svými kolegy servítky.

"V očkovacích centrech se ani nedozvíte, čím vás očkují," říká pohoršený Šmucler

Roman Šmucler byl za sdílení své ochrnuté tváře často nevybíravě napadán. "Někteří mi dávali najevo, že nesmím říkat, že po vakcinaci mohou nastat komplikace, když je to povinné. Že nadneseně strana a vláda rozhodla a o komplikacích se nesmí mluvit. Ale to je přece styl Bělorusko," sdělil šokovaný stomatolog.

Největším překvapením celého očkovacího maratonu byl ale prý pro Šmuclera fakt, že se lidé nedozví, jakou značku vakcíny jim lékař aplikuje.

"Zarazilo mě, že z papíru z očkovacího centra se vůbec nedozvíte, jaký výrobek na vás použili. Tohle je neúcta k pacientům. Řekne se, že si to mají nechat všichni píchnout a nikoho nemá zajímat, jakou to bylo vakcínou. Ale jinak se tu jede marketing pro jednu značku očkování proti covidu," uzavřel.