Roman Šmucler ochrnul po vakcíně: Podle lékařů není důvod k obavám!

Předseda České stomatologické komory Roman Šmucler nedávno na svých sociálních sítích sdílel snímek, na kterém má ochrnutou polovinu obličeje. Známý zubař tvrdí, že se jedná o vedlejší efekt po očkování proti covidu-19. Podle vakcinologů mezi ochrnutím a očkováním ale souvislost být nemusí a podobné případy jsou ojedinělé.

"Po druhé dávce očkování mi v souladu se známými komplikacemi napůl ochrnul obličej. Poradil jsem se s kolegy v USA a rychle to pořešil. Je to už OK. Přesto jsem příznivcem indikovaného očkování. Ale nutit to pacientům nejde. Medicína musí dle zákona říkat pravdu a být důvěryhodná," napsal Roman Šmucler na svůj Facebook a Instagram a připojil svou fotografii, na které má viditelně ochrnutou polovinu obličeje.

Šmucler se pak ozval po několika dnech s tím, že se jeho zdravotní stav zlepšil. "Ptáte se, co obličej dnes. Už hodně lepší! Síla sítí, kontaktovalo mě několik podobných pacientů. Tak nebude studie o Šmuclerovi ale o více lidech. Všichni plus minus 14. den po 2. dávce. Vlastně to celé mám, abych měl super publikaci. Vše je vždy k lepšímu," stomatolog je přesvědčený, že jeho problémy vznikly právě v důsledku vakcinace a jelikož se mu ozvali další lidé, hodlá o tom udělat studii.

Lékař Daniel Dražan ale tvrdí, že v již provedených klinických testech na desítkách tisíc lidí se vyskytlo pouze několik jedinců a není tedy možné prokázat souvislost.

Obrna lícního nervu nebyla zatím prokázána jako vedlejší účinek vakcíny proti covidu

Lékař z České vakcinologické společnosti Daniel Dražan v rozhovoru pro lidovky.cz uvedl, že souvislost mezi očkováním a obrnou lícního nervu, není možné na základě současných poznatků ani potvrdit, ani vyvrátit.

"V klinických studiích prováděných na desítkách tisíc lidí se vyskytla obrna lícního nervu několikrát (v řádu jednotek), případů bylo však tak málo, že nebylo možné stanovit, zda byla přímo způsobena vakcínou. Nicméně pokud by příznaky byly následkem očkování, jsou velice vzácné," vysvětlil odborník.

Dražan mimo jiné upozornil, že obrna lícního nervu se v populaci objevuje nezávisle na tom, zda někdo dostal vakcínu proti covidu-19, či nikoliv.

Šmucler navíc sám přiznal, že trpí takzvanou Bellovou parézou, neboli obrnou lícního nervu, která dle jeho slov zvyšuje pravděpodobnost, že k dočasnému ochrnutí po očkování dojde. Dražan tvrdí, že vzhledem k faktu, že stomatolog trpěl diagnózou již v minulosti, je více než pravděpodobné, že ochrnutí obličeje s vakcinací nemuselo mít nic společného.

Šmucler chtěl jít příkladem, nakonec ale lidi od očkování spíše odradil

Předseda stomatologické komory Roman Šmucler se dle svých slov nechal očkovat, aby šel ostatním příkladem. Poté, co ale sdílel fotografii svého ochrnutého obličeje mnoho lidí naopak od vakcinace odradil.

Předseda české vakcinologické společnosti Roman Chlíbek uvedl, že zatím neexistují žádná doporučení vakcinologů, aby se lidé trpící obrnou lícního nervu neočkovali.

"Pokud má pan Šmucler pocit, že mu to způsobilo očkování, doufám, že toto nahlásil kromě FB hlavně na SÚKL a věřím, že jako lékař o této povinnosti ví," řekl profesor výše zmíněnému webu.