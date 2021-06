Roman Šmucler: Manipulace českých lékařů, proč lžou pacientům o vakcíně?

Roman Šmucler sdílel nedávno na svém Instagramu fotografii svého obličeje po očkování, po aplikaci druhé dávky mu ochrnula celá polovina tváře. Tvrzení stomatologa vyvolalo reakce vakcinologů, kteří nevidí mezi očkováním a stavem Šmuclera žádnou souvislost. Proti tomu se ale známý zubař ostře ohradil a říká, že slova jeho kolegů jsou ostudou české medicíny!

"Po druhé dávce očkování mi v souladu se známými komplikacemi napůl ochrnul obličej. Poradil jsem se s kolegy v USA a rychle to pořešil. Je to už OK. Přesto jsem příznivcem indikovaného očkování. Ale nutit to pacientům nejde. Medicína musí dle zákona říkat pravdu a být důvěryhodná," napsal nedávno Roman Šmucler na své sociální sítě a připojil svou fotografii, na které má viditelně ochrnutou polovinu tváře.

Lidé se samozřejmě ihned začali dotazovat, jak často dochází k podobným vedlejším účinkům při očkování a zda jsou nějaké důvody k obavám.

Lékař z České vakcinologické společnosti Daniel Dražan v návaznosti na tuto kauzu v rozhovoru pro lidovky.cz sdělil, že podobných případů se na světě objevilo pouze v jednotkách a není tedy důvod k obavám. To ale Šmuclera vytočilo do běla.

"Smějeme se Rusku, ale komplikace našim pacientům tajíme," říká stomatolog

Roman Šmucler kritiku na svou osobu nevydržel a rozhodl se k vakcinaci ještě říct pár slov. Na dotaz, proč svou fotografii zveřejnil až po dvou měsících od události, má jednoduchou odpověď. "Udělal jsem to proto, abychom sem konečně dostali západní styl medicíny. Abychom lidem ukázali pravdu. A také, abychom je naučili o tom přemýšlet. Já se očkoval a nezanevřel jsem na to, ale je třeba se bavit otevřeně o různých možnostech a o komplikacích. Ty je třeba zatřídit a zvládnout jako v mém případě. Takhle se dělá medicína na západ od Chebu," vysvětlil stomatolog webu extra.cz.

"Kdyby na mě podali trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, nakonec půjdou sami sedět, že ani nevědí, co s vakcínou hrozí. A jsme zvyklí na východní styl fungování. Dokonce jsem už zaznamenal názor odborníka, že komplikace musíme tajit, že o nich hloupým lidem nemůžeme říkat. Tohle je ale strašný. A to se smějeme Rusku a jeho zdravotnictví," tvrdí Šmucler a upozorňuje na to, že lidé u nás nemají o vedlejších účincích vakcín žádné informace.

Známý zubař také prozradil, jakým způsobem svůj ochrnutý obličej léčil. "Jsou na to kortikoidy. Pacient by měl zajít k neurologovi, který by měl vědět, jak přesně to léčit. Důležitá je i rehabilitace. Není to nic smrtelného, není důvod kvůli tomu přestat očkovat nebo lidi strašit, ale musí se to vědět a nezatajovat to," říká přesvědčeně.

"Ostuda české medicíny, vše je napsané na obalu! Vakcinologové nejspíš nečtou," tvrdí šokovaný Šmucler

Roman Šmucler byl prý na vedlejší účinky po očkování připraven, jelikož paralýza obličeje je dokonce uvedena v návodu k vakcíně. Přes to o této informaci většina našich občanů nemají ani tušení.

"Je to napsané v tom návodu. A navíc jsem to v minulosti měl. V cizině to lékaři vědí, jsou z toho zkoušení. Ale tady vakcinologové v televizi říkají, že o tom nikdy neslyšeli, že jsem si to vymyslel. To je strašná ostuda české medicíny," sdělil lékař výše zmíněnému webu.

Šmucler navíc upozornil na alarmující fakt, že lékaři nevědí, jaké jsou informace o vakcínách v příbalovém letáku a zanedbávají povinnost pacienty informovat o možných rizikách.

"Za to by je zavřeli, kdyby prasklo, že si ani nepřečetli návod k použití vakcín, a přitom to tu řídí. V návodu stojí, že podobná incidence je jeden člověk z tisíce a je tam napsané i to, že lékaři jsou povinni pacienty varovat, že se to může stát. Byla by to velká legrace, kdyby to celé neznamenalo, že to vakcinologové vážně vůbec nečetli, což je skandální," uzavřel.