Po očkování mu ochrnula tvář, Roman Šmucler popsal, jak se cítí nyní

Roman Šmucler se nedávno nechal naočkovat, po druhé dávce vakcíny ale přišly nečekané komplikace. Lékař ochrnul na půlku obličeje a svou fotku pak sdílel na Instagramu, čímž vyvolal zvláště u odpůrců očkování pořádnou hysterii. Jak je na tom Šmucler dnes?

Už na začátku roku se v médiích objevily informace o vedlejších příznacích po očkování proti covidu-19. K ochrnutí obličeje došlo v Izraeli zhruba u třinácti pacientů, podle listu The Jerusalem Post je ale celkový počet takových případů mnohem vyšší. Někteří postižení totiž svůj stav neoznámili lékaři.

V České republice se donedávna o tomto tématu nemluvilo, otevřel ho ale známý zubař a lékař Roman Šmucler, který po druhé dávce vakcíny ochrnul na polovinu obličeje.

"Po druhé dávce očkování mi v souladu se známými komplikacemi napůl ochrnul obličej. Poradil jsem se s kolegy v USA a rychle to pořešil. Je to už OK. Přesto jsem příznivcem indikovaného očkování. Ale nutit to pacientům nejde. Medicína musí dle zákona říkat pravdu a být důvěryhodná," napsal Šmucler na svůj Instagram a přiložil svou fotografii, na které má přivřené jedno oko a spadlý koutek rtu.

Léky, které bral, prozrazovat nechce

Roman Šmucler byl po samotném očkování v pořádku, k ochrnutí jeho tváře došlo až dva týdny po aplikaci vakcíny. Dle svých slov lékař tuto reakci předem očekával.

"Čekal jsem to, takže jsem se radil dopředu, protože jsem věděl, že se to může stát. Dokonce jsem se radil s experty tady v Čechách, kteří mi doporučovali, abych se vůbec neočkoval," překvapil Šmucler.

"Byl jsem se nechat očkovat vakcínou Pfizer a na tři týdny jsem měl vystaráno. I když to vypadá děsivě, tak hrozné to nebylo, mohl jsem s tím i pracovat. Bral jsem na to prášky, nechci říkat název, aby to lidé nebrali jen tak po očkování, kdy by se báli vedlejších účinků. Jiné komplikace jsem už naštěstí neměl. Ale u vakcíny Pfizer je známo, že ta má nejvíc vedlejších účinků, i když se o tom nejméně mluví, protože si firma sama zaplatila masivní reklamu, aby vydělala co nejvíce peněz," řekl známý zubař webu expres.cz.

Šmuclerovi se ozvali další lidé se stejnými vedlejšími účinky

Roman Šmucler se včera ozval svým sledujícím s novým vývojem jeho zdravotního stavu a ochrnutí prý postupně odeznívá.

"Ptáte se, co obličej dnes. Už hodně lepší," napsal lékař a přidal novou fotografii, na které skutečně vypadá mnohem lépe.

Šmucler se mimo jiné svěřil s tím, že ho oslovilo několik dalších očkovaných jedinců, kteří měli stejný problém. "Síla sociálních sítí- kontaktovalo mě několik podobných pacientů. Tak nebude studie jen o Šmuclerovi, ale o více lidech. Všichni plus minus 14. den po 2. dávce. Vlastně to celé mám, abych měl super publikaci. Vše je vždy k lepšímu," raduje se zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista, který chystá o vedlejších efektech covid vakcíny studii. Naštěstí se tento problém týká pouze mizivého procenta naočkovaných.