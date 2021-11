MasterChef Roman Staša se stal otcem: Novinku tajil do poslední chvíle

Zdroj: Profimedia

Vítěz čtvrté řady úspěšné show MasterChef Česko Roman Staša oznámil prostřednictvím svého Instagramu radostnou novinku. Snímkem, na kterém drží svého novorozeného syna, prozradil, že se stal otcem. O tom, že je jeho partnerka těhotná, přitom jeho fanoušci vůbec nevěděli. Úspěšnému kuchaři se tak podařilo udržet tajemství pod pokličkou do poslední chvíle.

V loňském roce se stal vítězem čtvrté řady populární kuchařské soutěže MasterChef Česko a od té doby se jeho život změnil k nepoznání. Přestože se ke svým fanouškům vždy chová vlídně a s pokorou, své soukromí si přísně střeží. O nejnovější zprávu ze svého života však neochudil ani širokou veřejnost. Roman Staša se stal otcem a na sociální síti zveřejnil nádhernou fotku se svým synem. Nikdo přitom netušil, že je jeho partnerka těhotná. Vzhledem k tomu, nakolik si kuchař hlídá osobní informace sebe a svých blízkých, mnozí dokonce ani nevěděli, že vůbec nějakou partnerku má!

Životní výhra

Na fotografii, kterou se kuchař rozhodl sdílet, drží Staša svého spícího syna v náručí a láskyplně se na něj usmívá. „Dneska je to rok, co jsem vyhrál v televizním finále MasterChef Česko. No, a dost dlouho jsem byl přesvědčený, že to je rozhodně největší výhra v mým životě. A pak přišlo letošní září a tenhle můj názor a vlastně i celý život se zase otočil o 180 stupňů,” píše v příspěvku Roman Staša.

„Asi všichni víte, že soukromí mých nejbližších je pro mě svaté a nikdy se to nezmění. Jen jsem se s vámi chtěl podělit o největší radost mého života,” dodal ještě kuchař, který běžně na sociálních sítích skutečně ukazuje v podstatě jen recepty anebo snímky z různých společenských akcí. „Seznamte se, tohle je můj syn, Samuel Staša,” napsal ještě v závěru příspěvku a prozradil tak i krásné jméno, jaké pro syna společně s partnerkou vybrali.

Soukromí nadevše

Po vítězství čtvrté řady show MasterChef Česko se z Romana Staši stala dobře známá osobnost a jeho život začal zajímat tisíce jeho fanoušků. Bývalý hokejista s touto skutečností tak nějak počítal, ví ale, že ne každý o zájem veřejnosti stojí. A právě proto i dodnes tají identitu své partnerky.

„Já jsem si tu cestu vybral, protože jsem chtěl, stojím tady dobrovolně. Ale nikdy bych do toho nedobrovolně nebral nikoho, a to ani svou lásku a už vůbec ne svou rodinu. Samozřejmě, že jednou se to stane a budou to zřejmě všichni vědět. Ale cítím za to velkou zodpovědnost, kdyby veřejnost věděla, s kým jsem nebo kdo to je, a tak dále. Takže to zatím vidím tak, že to budu držet vždy v tajnosti, a čas pak ukáže,” nechal se před časem slyšet Staša v rozhovoru pro eXtra.cz.