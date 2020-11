Roman Staša je nový MasterChef! Pavlínu porazil o jeden bod

Byl to boj, ale soutěž MasterChef Česko má svého vítěze. Stal se jím dvaatřicetiletý kondiční trenér a bývalý juniorský hokejový reprezentant Roman Staša, který o pouhý jeden bod porazil Pavlínu Lubojatzky. Bylo to zkrátka o fous!

Rodák ze Zlína zariskoval a své tříchodové menu postavil na vzácné, ale velmi složité surovině – foie gras. Chvílemi to s ním však vypadalo bledě, například, když se během přípravy hlavního chodu požárem připravil o oříškové máslo. Nakonec to ale byl desert, který o vítězi rozhodl.

Roman jako bývalý hokejista často celou svou účast v soutěži přirovnával právě k tomuto sportu. A nebylo tomu jinak ani bezprostředně po získání titulu nejlepšího amatérského kuchaře.

„Mně se vždycky líbily okamžiky kluků, co vyhráli ten hokej. Oni nikdy nevědí, co mají říct. Já to mám úplně stejně. Já si prostě pořád přijdu jako obyčejnej týpek, kterej má rád grilování a najednou jsem MasterChef,“ prozradil Roman, který v první chvíli vůbec nechápal, co se právě stalo.

„Tahle soutěž mi popsala hodně stran v mojí životní knize, byl to fakt velkej zážitek, a jestli tohle někdo uslyší, tak ať do toho jde. Když jsem přišel, nepoznal jsem houbu od bedly, já jsem prostě jenom strašně chtěl,“ přiznává s pokorou vítěz MasterChef Česko 2020 Roman Staša.

„Šance na výhru jsou 50:50, což už je poměrně slušná šance oproti začátku soutěže. Na začátku každého vaření jsou šance vyrovnané a já udělám vše proto, aby bylo moje jídlo nejlepší, jaké umím uvařit,“ svěřil se hokejový trenér Šípu ještě před osudovým večerem.

„Vždy jsem věřil tomu, že vyhrává to nejlepší jídlo, takže výhru přeji tomu, kdo uvaří lepší jídlo. Výhru bych určitě použil na vydání kuchařky a podporu Bez adresy. Přemýšlím, že bych i část použil na odpočinkovou dovolenou, kterou po takovém zápřahu potřebuje asi každý z nás,“ konstatoval. Přesně tohle všechno bude nyní moci udělat.