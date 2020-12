Všimli jste si ho? MasterChef Roman Staša si zahrál v populárním seriálu

Cesta soutěží MasterChef nebyla pro Romana Stašu úplně hladká. Často jej potkávaly nejrůznější problémy, ze kterých se ale vždy mladý a nadějný kuchař dokázal poučit a sebevědomě pokračoval dál. Ve finále se pak vydal do velmi vyrovnaného souboje s Pavlínou, která mezi diváky tak úplně populární nebyla.

O to větší radost mezi fanoušky soutěže panovala, když porotci při finálním momentu vyhlásili právě Romanovo jméno. „Mně se vždycky líbily okamžiky kluků, co vyhráli ten hokej. Oni nikdy nevědí, co mají říct. Já to mám úplně stejně. Já si prostě pořád přijdu jako obyčejnej týpek, kterej má rád grilování, a najednou jsem MasterChef,” nechal se Roman slyšet krátce po výhře, kdy tak úplně nechápal, co se vlastně stalo