Roman Štolpa z Rodinných pout: Alkohol mu zničil život i vztah s dcerou

Zdroj: Profimedia

Herec Roman Štolpa je televizním divákům známý jako Martin Liška z primáckého seriálu Rodinná pouta, později Velmi křehké vztahy. Tam si dokonce našel lásku a s kolegyní Markétou Plánkovou nějakou dobu tvořili pár. Mají spolu dceru Agátu, kterou ale Roman neměl možnost moc vídat. Herec totiž propadl démonu se jménem alkohol.

Naštěstí je tomu už přes deset let zpět a dnes si Štolpa uvědomuje své pochybení. Jednu dobu na tom byl ale tak špatně, že skončil v léčebně a přiznává, že to mohlo skončit ještě hůř. „Všechno bylo k něčemu dobré. A je dobré, že toho člověk nechal a je na druhé straně. Vzalo mi to hodně, ale každému, kdo se rozhodne abstinovat, to doporučuji. Jen mě mrzí, že jsem si to neuvědomil dříve. I když dodnes mi to občas někdo připomene, co jsem vyváděl, a nevěří mi,“ vyjádřil se herec ke svému temnému období pro web expres.cz.

Alkohol jako lék na žal

Proč se herec uchýlil k pití? Rozchod s jeho partnerkou hodně propírala média, a to Romanovi situaci nijak neulehčovalo. Pokaždé, když se objevil nějaký nový článek, herec se napil. „Já jsem nikdy nepoužíval alkohol k tomu, abych něco slavil. Nepil jsem kvůli dobré náladě. Vždy to bylo s negativními pocity. Pokaždé jsem utíkal před realitou,“ řekl na webu stream.cz v rozhovoru.

Bylo to s ním tak špatné, že musel vyhledat odbornou pomoc. Na psychiatrii strávil tři měsíce, což díky bohu vedlo k tomu, že mu Markéta odpustila a on tak mohl znovu začít vídat svou dceru. "V okamžiku kdy jsem si psal s Markétou, že chci vidět Agátu, tak ona mi napsala, že mi jí nechce půjčovat a tak dále,“ smutně vyprávěl Štolpa. I přesto, že je to už deset let nazpět, se i tak po letech shledává s nepříjemnými narážkami na svou minulost.

Dnes už je čistý

Roman, nyní už čistý od všech alkoholických neduhů, sdělil webu expres.cz: „Všechno bylo k něčemu dobré. A je dobré, že toho člověk nechal a je na druhé straně. Vzalo mi to hodně. Mrzí mě, že jsem si to neuvědomil dříve. I když dodnes mi to občas někdo připomene, co jsem vyváděl.“

