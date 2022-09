Roman Tomeš promluvil o krizi v manželství, pomohla bizarní show i pejsek

Zdroj: Profimedia

Herečce Míše Tomešové nedávno umřel milovaný pejsek Akord. Smutek ovšem brzy vystřídala radost, Míša si pořídila nového čtyřnohého kamaráda. Rodina Tomešových se tak rozrostla o fenku australského ovčáka Bonnie. V současné době je situace u Tomešů ideální. Ne vždy tomu ale tak bylo.

Akord byl křížencem bígla, vlčáka a jezevčíka, dožil se neuvěřitelných čtrnácti let. Pejska společně s manželem Romanem zdědili po kolegovi, který se o něj už nemohl starat. Akord byl podle Míši velmi plachý. To fenka Bonnie je naopak dost temperamentní.

Velká rodina

„My prostě k životu potřebujeme velkou smečku. A tak mám svou vysněnou holčičku. Vítej k Tomešákům, Bonnie! Už týden prozařuješ naše životy a vrátila jsi k nám domů světlo,“ připsala Míša k fotografii, na které drží fenku v náručí. Následně sdílela snímek, na kterém jsou synové a mazlí se s novou členkou rodiny v posteli.

Z přírůstku se raduje i manžel herečky Roman, ten na svůj Instagram vložil fotografii spokojené Míši a Bonnie s komentářem odkazujícím na jejich domácnost. „Poměr sil se vyrovnal! 3kluci vs. 3holky v baráku! Vítej ve smečce, Bonnie!“

Manželská krize

Vypadá to, že krize u Tomešových byla zažehnána. Na těžké období poukázal Roman v bizarní reality show Výměna manželek, které se slavný pár zúčastnil. „My jsme teď měli období, kdy jsme se moc nevídali, a když jsme se viděli, tak jsme řešili většinou logistiku, hlídání, platby… a měli jsme na sebe málo času. Paradoxně ta Výměna přišla v pravý čas, oba jsme to potřebovali. My tyhle problémovější momenty v našem vztahu neventilujeme, protože nechceme, je to naše věc. Ale teď to můžu říct, že to tak bylo, bylo to horší, poslední dobou, a něco mi říká, že to bude zase hezký.“