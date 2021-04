Vím, co mě čeká: Roman Vojtek promluvil o rivalitě ve Tváři

Do show Tvoje tvář má známý hlas se Roman Vojtek vrátil po čtyřech letech. Tentokrát je to však jiné. Nyní jsou tam ti nejlepší z nejlepších. Populární muzikálový herec se tak musí pořádně zapotit, aby předvedl výkon hodný uznání. Byť je to obrovská dřina, je moc rád, že má práci.

V současné době jsou umělci šťastní, když zakopnou o nějakou práci. Pandemická doba tomu totiž moc nenahrává. „Teď několik týdnů natáčím Tvoje tvář má známý hlas, takže zaplať pánbůh nějaká práce je, nestěžuji si,“ svěřil se Roman Vojtek týdeníku 5plus2.

Pandemie však celé natáčení ovlivňuje. „Co se týká natáčení, opatření jsou přísná. Pořád je tam člověk, který hlídá, jestli mají všichni nasazený respirátor, ačkoliv jsme několikrát týdně testováni, stejně musíme mít respirátory – až na chvíli samotného vystoupení,“ popisuje Vojtek, jak to chodí.

Vojtek se do Tváře vrátil po letech a vůbec nelituje. „Užívám si to. Tady nejde o žádné vítězství, protože vystoupení jsou skoro neporovnatelná. Jde spíše o to diváka zaujmout, někdo umí dělat větší srandu, někdo má velký taneční základ, někdo pěveckou jistotu,“ tvrdí muzikálový herec.

Vojtek si účast ve Tváři užívá

„Takže dramaturgie musela poskládat deset takových exotů, abychom tomu odpovídali. Já mám paradoxně daleko lepší pocit, než jsem měl před čtyřmi lety, kdy jsem byl ve Tváři poprvé,“ prozrazuje.

Kvůli předchozí zkušenosti je zkrátka klidnější. „Možná proto, že jsem tím už prošel a vím, co mě čeká, a cítím to i z ostatních,“ pokračuje. O rivalitě dle něho nemůže být ani řeč.

Kvůli covidu není ve své kůži

„Nepanuje žádná rivalita, nemám pocit, že by někomu z nás nějak záleželo na tom, jestli vyhraje, nebo ne. Jsme rádi, že máme práci a že je to práce, která nás baví a naplňuje, a to, jestli vyhrajeme, je opravdu druhotné,“ směje se Vojtek.

Jediné, co mu radost kazí, je jeho špatná fyzická kondice, což způsobilo dřívější onemocnění covidem-19. „U mě je to hodně kvůli covidu. Měl jsem sice mírnější průběh, ale následky pořád cítím, a to jsem zdravý už čtyři měsíce,“ tvrdí. „Mám obrovské návaly únavy, dušnosti, hlasivky nefungují tak, jak fungovaly,“ cítí Vojtek, který se s tím snaží něco dělat.

