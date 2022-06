Romana ze Svateb přiznala psychické problémy: Dnes je šťastná a zamilovaná

Zdroj: TV NOVA

Influencerka Romana Boukalová na sebe výrazně upozornila svou účastí v reality show Svatba na první pohled, kde se na oko provdala za sympatického Jardu. Jejich vztah ale nevydržel a po natáčení rychle skončil. Dnes je ale Romana konečně šťastná a zdá se, že našla toho pravého. Než se tak ale stalo, prošla si nesmírně náročným obdobím.

Romana Boukalová si během své účasti v reality show Svatba na první pohled získala mnoho fanoušků, ale také mnoho těch, kteří ji nemohli vystát. Jedním z nich se ostatně stal i její na oko manžel Jarda, který dle své výpovědi zveřejněné na jeho YouTube kanále nedokázal snést náladovost Romany. Jakmile pak natáčení skončilo, veškeré styky s Romanou ukončil.

„Romča chtěla pokračovat, fakt je, že jsem to odpískal já. Všechno ze mě vyprchalo, i když se mi Romča snažila psát a uhánět mě. Ale když mě někdo uhání, tak se zase spíš zavřu do bubliny a nemám potřebu s tím člověkem vůbec komunikovat,” prohlásil Jarda po natáčení. Romana, která zjevně doufala ve šťastný konec.

Myslela si, že bude sama

Posléze se už začínala smiřovat s tím, že možná nikdy ani žádného partnera pro život nenajde. K tomu všemu bojovala s psychickými problémy a procházela tak těžkým obdobím. „Konečně. Upřímně, po tak dlouhé době jsem ani nedoufala, vlastně jsme tak docela byla smířená s tím, že ne každý přece musí někoho mít. Že tady na světě třeba pro mě nikdo není. Takové hluboké myšlenky jsem měla. A vlastně zpátky, když neberu Svatby, jsem se 2 roky psychicky léčila a nemohla se najít,” napsala v nejnovějším příspěvku na svém Instagramu Romana, která po dlouhé době konečně našla lásku.

Našla sebe i skvělý vztah

„A teď, když jsem to nejméně čekala, to přišlo. Kamarád nás představil a já si říkala: Co jako? To fakt asi ne,” vypráví Romana, že se na případnou romanci se svým novým partnerem zpočátku dívala dost skepticky.

„Uběhlo pár dní a my jsme spolu. A víte co? I když každý říká ‚dej tomu čas, nespěchej’, já nespěchám. Jen si užívám toho pocitu, že mi na někom záleží a jemu záleží na mně. A povím vám, že je to krásné,” raduje se dojatá Romana.