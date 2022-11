Romana ze Svateb odhalila zákulisí show: Jarda chtěl sex v letadle

Zdroj: TV NOVA

Účastnice druhé řady reality show Svatba na první pohled Romana promluvila o zákulisí oblíbeného pořadu. Už během vysílání se na ni strhla vlna kritiky. Diváci milovali sympatického Jardu a Romanu měli za protivnou a sprostou.

I když už od show uběhlo několik měsíců, emoce v Romaně nevychladly. Půvabná blondýnka vydala na svém youtubovém kanále vyjádření. Promluvila o přípravách na svatbu, svatebním dni a začátku svatební cesty.

Dlouhé dny a velké zklamání

Ačkoliv si Romana zažila během natáčení neuvěřitelné zážitky, ne na všechny chvíle vzpomíná v hezkém. Díky zdlouhavému natáčení ji trápily migrény, které se jí spustily nedostatkem spánku. Tím vysvětlila své někdy až útočné a sprosté chování. Od diváků to schytala nejvíce za scénu, kdy Jardu den po svatbě ráno budila. Ve videu vysvětlila, jak celá scénka vznikla doopravdy. „Jarda mě budil předtím, než přišly kamery, bušil do mě polštářem. Poté, co mě probudil, si sám šel ještě lehnout. V pořadu už bylo jen to, jak ho já budím a nadávám mu."

Flirtování s jinou ženou

Studená sprcha pro Romanu přišla opravdu rychle. Problémy odstartovaly už následující den po svatbě. Jarda se jí dokonce přiznal, že neví, proč se do soutěže přihlásil. Přítelkyni si údajně nehledal. Po této debatě měl pár odjet na romantickou dovolenou, Romaně se pochopitelně nechtělo v experimentu vůbec pokračovat. To ovšem byl jen začátek, další rána přišla na letišti, kde si Jarda uvědomil, že zapomněl dárek od Romany a prsten. Už tak zklamané nevěsty se situace velmi dotkla a dala to i na popud štábu svému protějšku jasně najevo. Během dlouhého letu se Jarda Romany zeptal, zda by s ním neměla na palubě letadla sex. Poté, co ho Romana odmítla, si Jarda přisedl za štábem a vesele koketoval s produkční.

I když vztahu dávala Romana šanci, nevyšlo to. Už první den líbánek chtěla jet zpátky domů. Na svůj youtubový kanál bude přidávat další vzpomínky ze Svateb. Půvabná blondýnka i potetovaný sympaťák Jarda jsou nyní šťastně zadaní po boku někoho jiného.