Romana Jákl Vítová si užívala po boku Ondřeje Vetchého, mohl za to její manžel

Zdroj: Bioscop

Bývalá modelka a moderátorka Romana Jákl Vítová se v posledních letech stáhla z televizních obrazovek. Neobjevovala se ani na společenských akcích, nyní ovšem udělala výjimku. Půvabná blondýnka přišla podpořit svého manžela na premiéru jeho filmu Jan Žižka.

V historickém snímku si dokonce zahrála. Romana se představila v roli středověké vesničanky Terezy. I když její role byla malá, dočkala se dokonce i náročných bojových scén.

Počáteční strach

Nápad, aby Romana hrála ve filmu, přišel od Petra Jákla. Bývalá rosnička je sice na vystupování před kamerou zvyklá, ale i tak o sobě měla pochybnosti. „Když mi manžel Petr Jákl nabídl zahrát si ve velkofilmu Jan Žižka, nejdřív jsem se tomu smála. Vůbec jsem to nebrala vážně, myslela jsem, že si dělá legraci. Petr mi ale dokola říkal, že to v pohodě dám, že na to mám talent. Takže jsem mu pak průběžně vysvětlovala, že není normální. A že je blázen, jestli si myslí, že se tam postavím vedle Michaela Cainea. Připadalo mně to absurdní, i když je to jen maličká role,“ prozradila v rozhovoru pro IDNES.cz.

„Nakonec jsem ale moc ráda, že mě přemluvil. Nejenom kvůli Michaelovi. Mého manžela hraje Ondra Vetchý, a to je člověk s velkým srdcem. I na něho jsem se moc těšila,“ podělila se o zážitky.

Romana Jákl Vítová a Ben FosterZdroj: Bioscop

Život v ústraní

Po narození dcer se Romana stáhla z obrazovek a začala se věnovat práci PR manažerky, i tu nyní ovšem omezila. „Práce PR manažerky šla prozatím stranou a je otázka, jestli se k ní ještě vrátím. Během natáčení Žižky jsme si s Petrem ověřili, že to, kde svůj čas a zkušenosti zúročím nejlépe, je právě podpora jeho projektů. Z amerického trhu má velké množství nabídek ke spolupráci na různých filmech. A my máme hodně podobný vkus i vnímání, takže ho zajímají moje názory a nápady do scénářů nebo do čehokoli v postprodukci,“ doplnila pyšná manželka. „A že nechodím do společnosti? V mém životě teď nejsem v tématu, jestli chodit nebo nechodit na večírky. Teď jsem v tématu, co je mojí hodnotou a co mi dává smysl. A mně dává smysl dělat podporu a dobré zázemí, a ne být vidět.“