Letěla by, že by nespočítala schody: Romana ze Svateb schytala sprchu nadávek

První nevěsta druhé řady reality show Svatba na první pohled se u diváků příliš pozitivně nezapsala. Romana si svým přisprostlým chováním ihned vytvořila pořádný hate club. Vrcholem všeho byla prezentace televizní nevěsty na sociálních sítích, její reálná podoba má totiž do fotek z Instagramu hodně daleko.

V první řadě Svateb na první pohled měla nálepku nejméně sympatické soutěžící Natália Mykytenko. Éterická blondýnka svým chováním divákům příliš nepadla do noty a názor kritiků se jí nepodařilo zvrátit ani po odvysílání celé série.

Mykytenko v reality show lásku nenašla, i přes antipatie veřejnosti ale dokázala skvěle využít nabité mediální slávy. Nechala vylepšit hrudník silikonem a živí se jako influencerka.

V nových dílech se na pomyslný trůn hanby místo Natália Mykytenko posadila její následovnice Romana.

Romana je vulgární, diváci jsou z jejího chování v šoku

Nevěsta Romana je pořádná divoška. Netají se tím, že je ve vztahu velice dominantní a naznačí to svému budoucímu manželovi tím, že mu dá jako dárek psí vodítko.

Šokující výrok pak vypustila čerstvě vdaná paní po ránu, svého novomanžela titulovala velice romanticky: "Vstávej zmr*e!"

"Jako pardon, ale aby mě nevěsta den po "svatbě" ráno řekla "vstávej zmr*e, tak to se tomu klukovi fakt divím, že to rozdýchal. Letěla by tak rychle, že by nestačila počítat schody. Jako fakt katastrofa, neskutečně vulgární nevěsta," neskrývají lidé v komentářích znechucení.

Kdo je kráska z Instagramu? Romanu na fotkách nikdo nepoznává

Romana během svého prezentačního medailonku ukázala své fotky ze sociálních sítí a sklidila za ně slušnou sprchu kritiky.

Na Instagramu totiž nevěsta sdílí natolik upravené fotky, že by ji na nich nejspíš poznal málokdo. Naopak Jarda získal celou řadu fanynek, které ho přes sprostou Romanou varují a vzkazují mu, aby vzal nohy na ramena.

"Osobně si myslím, že to nevydrží dlouho. On je celkem sympaťák, ale ona se mi moc nezdá, to vyjadřování, nebo jestli to opravdu myslí vážně. Chlapi mají smůlu, ty ženský jsou tam některé děsné, můj názor," shodují se komentující.

První neshody mezi dvojicí přijdou již v druhém díle. Necháme se tedy překvapit, jak to celé nakonec dopadne a zda bude nový tým dohazovačů úspěšnější než ten přechozí. Z první řady totiž nevzešel ani jeden vztah.

Podobnou kritiku jako Romana sklidila kdysi i Natália Mykytenko.