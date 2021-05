Krutý osud herečky Romy Schneider: Opustil ji Alain Delon a zabil se jí syn

Všichni ji milovali především jako krásnou císařovnu Sissi, která oslnila celý svět. Ve skutečnosti Romy Schneider příliš šťastné období neprožívala. Opustil ji milenec Alain Delon a ve čtrnácti letech se jí zabil syn. I ona zemřela v pouhých třiačtyřiceti letech.

Romy Schneider byla krásná a jejím svodům podlehl třeba i sexsymbol Alain Delon. Herečka s ním plánovala budoucnost, ale on to viděl jinak a nakonec ji opustil. V pouhých čtrnácti letech se jí navíc zabil syn a i oslnivá herečka zemřela velmi brzy.

Rosemarie Magdalena Albach-Retty se narodila krátce před válkou ve Vídni do herecké rodiny. V deseti letech se však rodiče rozvedli, v té době pobývala v internátu. Rodiče se o ní totiž nikdy moc nestarali, zajímala je především kariéra a vychovávali ji prarodiče, kteří ji také zrovna nemilovali.

Poprvé se Romy dostala do filmu po boku své matky Magdy ve snímku Šeříky až bílé začnou kvést. Filmaři si ji zamilovali a roku 1955 dostala roli Sissi, která jí zajistila hvězdnou slávu. Dalo by se tedy očekávat, že i v soukromí byla šťastná. Nebylo to ale tak.

Zasnoubila se s Delonem

V jednadvaceti se zasnoubila s idolem té doby, dokonalým mužem s nevalnou pověstí, hercem Alainem Delonem. Začali si spolu při natáčení filmu Kristýna. Vtipné bylo, že se dorozumívali rukama nohama. Německá herečka toho totiž francouzsky moc nerozuměla.

Pár spolu vydržel několik let a pak přišel rozchod. Delon se na svou milou vykašlal v roce 1963, kdy jí doma nechal dopis na rozloučenou a květiny, herečka se pak pokusila o sebevraždu. Podřezala si žíly. Naštěstí vše dopadlo dobře, ale Romy se už nikdy tak vášnivě nezamilovala a vzpomínala na něj do konce žviota.

Manžel spáchal sebevraždu

Pár let po rozchodu s Delonem se vdala za Harryho Meyena, protože byla těhotná. Narodil se jim syn David. Manžel byl však tyran, proto od něj Romy se synem odešla. Rozvod se táhl a Meyen se s ním nemohl smířit. Nakonec spáchal sebevraždu. Herečka si to až do smrti vyčítala.

Pak si začala se svým řidičem Danielem Biasinim, se kterým počala dceru Sarah. Nakonec se ale rozvedla i s ním.

Nejhorším zážitkem hereččina života bylo však něco jiného,ve čtrnácti letech se jí zabil syn David. Nešťastně si přeřízl tepnu a vykrvácel. Za deset měsíců po něm zemřela i Romy. Byla neustále pod vlivem tišících léků, alkoholu a drog. 29.května, kdy vydechla naposledy, jí bylo pouhých třiačtyřicet let.

