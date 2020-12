Údajně znásilněná Rose McGowan se svlékla: Bojuje tak prý proti sexismu

McGowan chtěla v té době na Weinsteina podat trestní oznámení. Poté, co se sešla se svou právničkou, si ale rozhodnutí rozmyslela. „Řekla mi, že jsem herečka, že jsem natočila sexuální scénu a že jsem vyřízená. Prý nikdy nevyhraju. A měla pravdu,” nechala se herečka slyšet. „Řekla jsem si, že budu muset najít spravedlnost jiným způsobem,” dodala ještě.

Nakonec došla k dohodě s Weinsteinem a získala od něj 100 tisíc dolarů výměnou za to, že jej nebude žalovat. „Nekoupil si mé mlčení, očividně. Nevzala jsem si ty peníze za to, co se mi stalo. Vzalas jsem je proto, že to bylo jediná cesta, jak říct, že se mi to nelíbilo. Že jsem to nechtěla. Že to nebylo správné. Slez ze mě. Ne. Stůj dál. To bylo ono, to byl jediný způsob, jak ho postihnout,” nechala se slyšet.