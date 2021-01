Rouškovné pro důchodce: Jak to aktuálně vypadá s dalším příspěvkem?

"Pokud by se opravdu ukázalo, že ta inflace a ten spotřební koš u seniorů rostou rychleji, než byly ty finance, které jsme tady seniorům schválili v rámci rouškovného na podzim loňského roku, v rámci zvýšení důchodů, v rámci pravidelné valorizace, tak se o tom pojďme bavit, ale rozdávat tady každého čtvrt roku peníze v situaci, kdy si na to půjčujeme a budou to platit naše děti, není zodpovědně," tvrdí Marian Jurečka.

Tomio Okamura z hnutí SPD naopak chce prosadit plošné zvýšení důchodů, jednorázová suma podle něj není nejlepším řešením. "Hnutí SPD prosazuje zvyšování podpory invalidním a starobním důchodcům, nicméně tím skutečně systémovým řešením je návrh SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu v úrovni hranice chudoby," zdůraznil Okamura.

Jana Maláčová se následně k poznámkám stran vyjádřila v v rozhovoru pro TV Nova, kde přiznala, že důchodová reforma je skutečně žádoucí. Pokud ale budou růst nadále ceny potravin i dalšího zboží, od návrhu druhého kola rouškovného zatím ustupovat nechce. Vše se tedy rozlouskne až příští měsíce.