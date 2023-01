Bláznivá rodina Mr. Beana: Syna měl po šedesátce, dcera vystupuje po kabaretech

Zdroj: Profimedia

Komik, kterého zná celý svět, Rowan Atkinson, žil dlouhá léta bez skandálů, proto bylo s podivem, když se na veřejnost dostala zpráva, že se bude rozvádět kvůli o třicet let mladší partnerce. S tou dokonce stihl zplodit další dítě.

Pokud vás někdy zajímalo, kdo by si vzal člověka, který celý život hraje roli potrhlého Mr. Beana, pak pro vás máme odpověď. A nebyla to jen jedna žena! Rowan Atkinson byl ženatý dokonce dvakrát.

Ve svých pětačtyřiceti letech se Rowan seznámil při natáčení filmu Blackadder s maskérkou britsko-indického původu Sunetrou, kterou pojal za manželku. Následovala hvězdná kariéra v podobě jeho alter ega Mr. Beana. Ten zůstal Atkinsonovi přišit dodnes.

Herec je podruhé ženatý a má několik dětí z obou manželství

Herec byl s maskérkou ženatý celých pětadvacet let a vypadalo to, že manželství je naprosto šťastné a spokojené. Možná i bylo, než komik potkal o třicet let mladší Louisu, do které se zbláznil a začal manželku podvádět. Trvalo celé dva roky, než mu na to Sunetra přišla a rozvedla se s ním.

Hned poté začal Rowan žít s Louisou Ford a ještě s ní ve dvaašedesáti zplodil dítě. On už měl sice věk dědečka, ale jeho nová manželka byla v nejplodnějším věku, proto po miminku ještě toužila a herec jí tedy musel vyhovět.

Dcera se živí jako úspěšná burleska v barech a klubech

Mezi jeho nejstarším a nejmladším potomkem je tedy rozdíl celé generace a to přesně třiadvacet let. Kromě zmíněného nejstaršího syna Benjamina má s první manželkou Sunetrou ještě dceru Lily. Ta se živí dosti pochybným povoláním, vystupuje po barech a kabaretech.

V mládí se sice po otcově boku objevila ve filmech jako Prázdniny pana Beana nebo Johnny English se vrací. Nakonec ale vyhrál zpěv a burleska. Lily je ve své profesi velmi úspěšná, tudíž se s netradičním povoláním dcery tatínek nakonec smířil.

