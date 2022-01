Dcera Kovácsové a Havelky: Z přehlídkového mola utekla rovnou do cirkusu

Zdroj: Profimedia

Nejznámější milenka Karla Gotta Alice Kovácsová má se svým manželem Ondřejem Havelkou dvě děti. Starší dcera této výstřední dvojky je Rozálie Havelková, která je srdcem pořádný dobrodruh. Před lety měla našlápnuto na hvězdnou kariéru v modelingu, tu ale vyměnila za angažmá v cirkusu.

Rozálie Havelková vyrůstala v umělecké rodině a proto již od malička směřovala do světa showbyznysu. "Ve dvanácti třinácti jsem měla období, kdy jsem hodně malovala a uvažovala o studiu na výtvarné škole, ale dlouho to netrvalo. Zvítězila má komediantská duše. Nicméně mě baví vymýšlet ve svých projektech kostýmy a scénografii," prozradila kdysi dcera Alice Kovácsové a Ondřeje Havelky webu Idnes.

V patnácti letech se rozhodla, že bude modelkou a přihlásila se do soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, ve které se probojovala až do finále.

Ačkoliv Rozálie nakonec nezvítězila, měla díky prestižní agentuře našlápnuto na hvězdnou kariréru. Jezdila za prací do světa, procestovala půlku zeměkoule a pokud by ve svém úsilí pokračovala, mohla spolupracovat s nejlepšími módními značkami. Nakonec se ale nechala zlákat nabídkou na kočovný život a odešla do cirkusu.

Začátky byly krušné

"Kromě francouzských cirkusů jsem milovala představení bratří Formanů. Moc jsem toužila s nimi spolupracovat. Zatím jsem tu příležitost neměla, ale jednou se mi Petr Forman ozval, že jeho belgický kamarád dává dohromady mezinárodní skupinu mladých umělců pro projekt, který by měl být protkán swingovou hudbou a měl by se nést v duchu starého kabaretu. Jelikož se swingu věnuju, vzpomněl si na mě," vysvětlila Rozálie Havelková zmíněnému webu, jak se k vysněné práci dostala.

"Když jsem přijela, nevěděla jsem ani, jak se drží šroubovák, a najednou jsem musela stavět šapitó pro tři sta lidí. Začátky byly krušné, ale po pár týdnech jsem už přesně věděla, kolik lavic mám na kterou stranu odtáhnout, kde co přivrtat a hlavně kam se neplést," dodala s tím, že po roce ji život v maringotce omrzel, a tak se vrátila z Belgie domů.

Zpátky do showbyznysu

Dnes se Rozálie opět věnuje své pěvecké kariéře a snaží se uchytit v českém showbyznysu. Vystupuje v divadlech a muzikálech a často se objevuje po boku svého otce Ondřeje Havelky a jeho skupiny Melody Makers.

Opustit módní i cirkusový svět se nakonec zdálo být pro Havelkovou nejlepším rozhodnutím. Na mola se sice občas vrací, ovšem ne jako modelka, pouze jako doprovodná zpěvačka.

Svých rozhodnutí podle všeho rozhodně nelituje a užívá si nových vyhlídek do budoucnosti.

Rozálie Havelková spolupracuje se svým otcem a jeho kapelou Melody Makers