Rozvod Jana Kollera? Jeho manželka má jinou verzi!

Konec velké love story. Jan Koller se svou manželkou strávil dlouhých patnáct let, během kterých se jim narodili dvě děti. Idylický pár sice zažil pár krizí, nikdy ale nedošlo na definitivní konec.

V květnu tohoto roku ale fotbalista informoval tisk, že se s manželkou rozvádí a záhy na to se objevil na veřejnosti vedle pohledné brunetky. "Ano rozvádím se, už dlouho jsme si nerozuměli, rozvod je ve finální fázi, čekáme jen na rozhodnutí," tvrdil Koller v květnu!

"Všechno včetně majetku máme domluvené a vyřešené a probíhá to v klidu a v pohodě. Víc bych to nechtěl rozebírat, je to naše soukromá věc," věřil fotbalista ještě před pár měsíci v klidný průběh rozvodu. Teď se ale nechal slyšet, že už je s manželkou definitivně rozvedený, což ona rázně popřela! Kdo z nich lže?