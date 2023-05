Rozvody sportovců: Soukalovou ožebračil exmanžel, Šebrle dal ženě miliony

Zdroj: Profimedia

Rozvodové bitvy jsou velmi nepříjemné a to hlavně pokud jde o pořádný majetek. Své o tom ví i bohatí sportovci, kteří si rozvodem prošli. U soudu si mnohdy dělí nejen finance, ale i nemovitosti.

Většina vztahů úspěšných sportovců krachuje až po desítkách let. Poté, co si vybudují kariéru a založí rodinu, chytnou tzv. druhou mízu. Poněkud jiný případ to byl ovšem u sportovkyně a moderátorky Gabriely Soukalové, ta si zažila krutý rozvod už po pár letech vztahu.

Soukalová skončila na ulici

Vztah bývalé skvělé biatlonistky a badmintonisty Petra Koukala plnil už od samého začátku bulvární časopisy. Gabriele dokonce poslala veřejně vzkaz expartnerka Koukala moderátorka Lucie Šilhánová. V její řeči stálo jasné varování. Bývalá hvězda Evropy 2 měla s Koukalem totiž také pěkné trápení.

Zamilovaná Soukalová nikoho neposlechla a do manželství se vrhla po hlavě. Po bouřlivém vztahu, který vyvrcholil dohodou o rozvodu, nastala pravá bitva až v soudní síni. Koukal na svou manželku udělal několik pořádných podvodů. Situace se mezi nimi vyhrotila až tak, že nechal vyměnit zámky u jejich společného domu, který celý zaplatila slavná sportovkyně. Půvabná zrzka tak doplatila na to, že netrvala na podpisu předmanželské smlouvy. Tu sice měla před svatbou připravenou, Koukal ji ale odmítl podepsat. „V momentu, kdy jsem s takovou smlouvou přišla, se Petr nejprve několikrát omlouval ze schůzek s právníkem z různých malicherných důvodů a nakonec doma brečel, že nás chci rozdělovat, a to jsme se ještě nevzali,“ popsala pro Idnes.

Soukalová si díky úspěchům v biatlonu vydělala desítky miliónů. Po náročném rozvodu s Koukalem ale zůstala prakticky bez koruny a k tomu musela splácet i jeho dluhy. „Jak to zatím vypadá, Petr Koukal prakticky vyváděl majetek, respektive peníze ze společného jmění manželů a nakládal s nimi bez souhlasu Gabriely Soukalové,“ řekl právník bývalé biatlonistky.

Realitní guru Šebrle

Poněkud klidnejší rozvod proběhl u velmi movitého sportovce a moderátora Romana Šebrleho. Manželé si dělili nemovitosti v hodnotě několika desítek milionů korun. Konkrétně se jednalo o: vilu v Lysolajích odhadem za 40-50 milionů Kč, vilu ve Vokovicích odhadem za 35 milionů Kč, dva nebytové prostory v činžovním domě nedaleko pražské Zvonařky na Novém Městě odhadem za 10 milionů Kč, byt ve Vokovicích na Praze 6 odhadem za 7 milionů Kč a také apartmán v Itálii. Byt v horské chalupě nabízí exmanželka Šebrleho už pár let k pronájmu, nachází se nedaleko horského střediska Livigno.

Vondráčková chtěla tučné výživné

Jeden z nejvíce propíraných rozvodů si zažil hokejista Tomáš Plekanec se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou. Ta na svého bývalého manžela vyrukovala s tím, že chce zaplatit 119 milionů Kč. Do této sumy zahrnula kompenzaci za ztracenou kariéru 68 milionů Kč, na zabezpečení do budoucna 51 milionů Kč a k tomu ještě 510 tisíc Kč měsíčně jako výživné pro ni. Alimenty na nezletilé syny nechala na soudu. Finální rozhodnutí soudu není známo. Ví se ovšem, že Lucie z manželství odešla s bytem od Plekance, který měla na Kavčích horách. Luxusní byt prodala a peníze dala do svého nového domu na Praze 4.