Rozvolňování opatření v ČR: Žáci se pozvolna vracejí do lavic

V Česku je momentálně ustanoven pátý stupeň v systému PES (protiepidemický systém) od ministerstva zdravotnictví. Návrat více studentů do škol je možný při stupni čtyři. V takovém případě by na prezenční výuku mohli docházet žáci do páté třídy a deváťáci s maturanty.

Ostatní žáci víceletých gymnázií by se střídali v prezenční a distanční výuce po jednotlivých skupinách.

„Budou redukovány kontakty, protože druhý stupeň by se vrátil v rotační výuce. Prioritní jsou závěrečné ročníky, takže se při čtvrtém stupni do škol vrátí prezenčně deváté ročníky, stejně jako maturanti,“ oznámil Plaga na tiskové konferenci.