Rudolf Hrušínský nejmladší zářil ve společnosti: Nová práce a tajemné soukromí

Herce Rudolfa Hrušínského nejmladšího si milovníci českých filmů pamatují z legendární role kominického učně ve snímku Diskopříběh. I když účinkoval v několika dalších filmech, nakonec u herectví nezůstal.

Dvaapadesátiletý Hrušínský od filmu ale úplně nezmizel. Místo před kamerou, stojí nyní za kamerou. Z oblíbeného herce se stal úspěšný scenárista.

Nová práce

Pro Hrušínského bylo psaní scénaře pro nový seriál Agrometal velkou výzvou. S profesí scenáristy se teprve seznamuje. „Myšlenka vznikla přes skupinu Kabát, protože mi přišlo, že si takovou poctu zaslouží. A potom mi přijde, že bychom měli být opatrní na to, co si přejeme, protože by se nám to mohlo splnit,“ přiblížil dějovou linku seriálu z dílny TV Prima. To, že seriálem rezonuje právě tato kapela, není náhoda. Samotný Rudolf je velkým příznivcem rockerů. „Jsem hlavně fanoušek Kabátů, takže na koncerty chodím. To je neuvěřitelný fenomén,“ prozradil pro web Lifee.

Život v ústraní

Hvězda devadesátkových filmů se stáhla nejen z hereckého světa, ale i z očí veřejnosti. Rudolf Hrušínský nejmladší si své soukromí velmi střeží. Veřejně se neprezentuje ani na sociálních sítích. Za manželku si vzal v roce 2015 sympatickou blondýnku Martinu, která ho sem tam doprovodí na nějakou společenskou akci.

Románek s Bartošovou

Fanoušci oblíbeného herce se mohou těšit na druhou sérii seriálu Iveta. Hrušínského ve snímku o populární herečce ztvárňuje Oskar Hes. V životě slavné zpěvačky sehrál Rudolf Hrušínský nejmladší zásadní roli. V roce 1993 hrál s Bartošovou ve filmu Svatba upírú. Právě během natáčení spolu měli románek, který následně způsobil Bartošové v osobním životě pořádný problém. Ivetin tehdejší partner Ladislav Štaidl ji kvůli úletu s Hrušínským vyhodil z domu.