Rudolf Hrušínský: Kvůli pomstě roky netočil, synové si měli změnit příjmení

Rodina v těchto krušných letech trpěla finanční tísní a ustavičný stres se neblaze podepsal na hercově zdraví. "Připravili na mě dokonalou psychickou vraždu,“ napsal Hrušínský ve svých pamětech. Nenávist ze strany přívrženců komunistického režimu se neštítila ničeho. Herec dostával anonymní telefonáty, v nichž mu neznámý hlas říkal, že se mu právě zabil syn. Jindy mu lidé do telefonu sprostě nadávali.

Režiséři nadto nesměli obsazovat ani Hrušínského syny Rudolfa a Honzu. Mladým hochům bylo dokonce stranickým vedením na Barrandově doporučeno, aby si v zájmu kariéry změnili příjmení. Oba to striktně odmítli. Zpět do víru filmu Hrušínského staršího uvedl až režisér František Vláčil, který si ho nekompromisně prosadil do snímku Dým bramborové natě. Ledy tím povolily, a Hrušínský se v následujícím roce objevil hned v osmi dalších filmech, mezi nimi i ve slavné komedii Adéla ještě nevečeřela.