Ryan Giggs po obvinění z napadení přítelkyně: S bývalou láskou se tahají o psa

Reprezentace, kterou trénoval, se brzy utká s českými fotbalisty při utkání o postup na mistrovství světa v Kataru. Ryan Giggs však u důležitého zápasu nebude přítomen. To ale není tím jediným, co ho trápí. S bývalou přítelkyní nyní řeší, kdo z nich si nechá jejich milovaného pejska Maca. Ani jeden z dvojice se ho totiž nechce vzdát…

Ryan Giggs je fotbalovou legendou, v dresu Manchester United odehrál neuvěřitelných 24 sezon. Na hřišti se mu vždy velmi dařilo, proto se později rozhodl zúročit své nabyté dovednosti a stal se fotbalovým trenérem. Na hřišti se mu zkrátka vždy velmi dařilo, v osobním životě už to bylo horší. Co přesně se mezi ním a jeho tehdejší přítelkyní Kate Graville stalo, není úplně jasné. Minulý rok však došlo k šokujícímu incidentu.

Podezření z napadení

V neděli 2. listopadu byla totiž krátce po 22. hodině přivolána policejní hlídka, napsal deník The Sun. „Žena ve věku mezi třiceti a čtyřiatřiceti lety utrpěla menší zranění, jež nevyžadovala ošetření. Šestatřicetiletý muž byl zatčen kvůli podezření z napadení,” uvedla tehdy manchesterská policie ve svém hlášení. Dle webu The Sun však neměl Ryan Giggs zaútočit jen na Kate, ale také na další ženu.

Giggs však od začátku jakoukoliv vinu popírá. To, co se onoho večera stalo, se snaží rozluštit stále probíhající vyšetřování. Policie jej prodloužila do začátku května. Minimálně do té doby se ale nesmí Giggs vrátit na trenérskou lavičku. „Jedeme ve stejném režimu jako v listopadu,” nechal se před časem slyšet dle webu iSport.cz Robert Page, který Ryana zastupuje. „Je jasné, že pro Ryana je tohle celé velmi nepříjemné. Ale chceme se maximálně soustředit na výkony hráčů, nikoliv na situaci okolo,” dodal ještě.

Boj o psa

Ještě v dobách, kdy bylo ve vztahu Ryana a Kate vše láskyplné, si dvojice pořídila psa Maca. Toho partneři velmi milovali. K tomu se však nyní váže zásadní problém. Kate si totiž vzala psa s sebou, když se od Ryana stěhovala. Ten se však čtyřnohého miláčka nechce vzdát a je připraven o něj bojovat.

V rámci jejich rozchodu je tedy dost možné, že bude muset zakročit i soud, aby došlo k vypořádání majetku, kterého partneři během svého soužití nabyli. Předmětem sporu se tak, pokud se dvojice nijak nedomluví, může stát i jejich zvířecí kamarád.

Zdroj: Youtube