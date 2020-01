Hezounek Ryan Gosling: Touží po něm ženy z celého světa, on je věrný až za hrob

Jeden z posledních počinů Ryana Goslinga je Blade Runner 2049, ale dívčí publikum si ho pamatuje především ze Zápisníku jedné lásky. Než se ale kanadský herec proslavil, trvalo to. Dnes se má pohádkově a žije v harmonické vztahu s krásnou Evou Mendes. Ženy z celého světa po něm ale stejně touží. Podívejte se do naší galerie na jeho nejžhavější snímky.

Jestli na vás Ryan Gosling působí jako ňouma, tak věřte, že tomu tak není. Tenhle americký herec byl sebevědomý snad odjakživa. Už v The Mickey Mouse Club platil za pořádného showmana. Po boku Britney Spears a Christiny Aguilery tam dělal psí kusy. Vždy mu byl blízký zpěv a tanec. Oba talenty zužitkoval v mnoha svých rolích.

Už jako malý byl showman

Do popředí se ale musel prokousat. Nejprve dostával malé nezáživné role ve filmech jako Kung Fu – legenda pokračuje či Zámořská střední. Hodně mu pomohl seriál Mladý Herkules, kde ztvárnil právě hlavního hrdinu. Pak už konečně začaly přicházet nabídky, které za něco stály.

Ještě jako cucák si zahrál ve filmu Vzorec pro vraždu, kde ho mohla leccos naučit zkušenější Sandra Bullock. Detektivem byl stejně tak ve snímku Okamžik zlomu. Ženám se líbil čím dál víc, ale pořád to tak nějak nebylo ono. Raketový vzestup mu zajistilo dílo Zápisník jedné lásky. Nejedná se zrovna o filmový skvost a kritika ho také nehodnotila příliš valně, ale Gosling tam byl romantický až na půdu.

Našel tu pravou a už se jí nepustil

Od té doby si dívky po celém světě představovaly, že je Gosling jejich manžel. Jenže smůla. I když by si mohl dovolit být proutníkem, není jím. Své srdce dal kubánské krásce Evě Mendes. Je sice o šest let starší než on, ale jemu to nevadí. Společně vychovávají dvě dcery – Esmeraldu a Amadu. „Je to jako když máme doma Halloween každý den,“ prozradila Eva v Show Kelly Clarkson.

„Nikdo vás nemůže připravit na to být rodičem. Nikdo mi neřekl, jak těžká práce to bude. Potřebujete znalosti snad ze všech oborů. Jste jako šofér, kuchař a osobní asistent urážlivého šéfa. Nejtěžší je nosit ty všechny jejich svačinky během dne,“ dodala. Eva má s Ryanem opravdu harmonický vztah, ale určitě si všímá, jak moc se z něho dívkám podlamují kolena. Ještě aby ne, když je to takový kus. Snad jim to ještě dlouho vydrží.