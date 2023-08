Rychtář reaguje na Prachaře v Ivetě: Neskrývá obdiv, ale televizi nezapne

Zdroj: Profimedia

V připravovaném pokračování série Iveta, která vypráví o životě legendární a tragicky zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové, se v roli jejího posledního manžela, podnikatele Josefa Rychtáře, objeví David Prachař. Pro Kafe.cz vdovec promluvil o tom, jak se mu tato volba režiséra líbí a zda někdy změní své rozhodnutí, na sérii se nikdy nepodívat.

“Zrovna dnes jsem se díval na nějaké fotky z natáčení a musím uznat, že s Davidem Prachařem jsme si docela podobní. Režisér série se mnou tuto volbu konzultoval, takže jsem o ní předem věděl. Takže jsem docela spokojený a doufám, že se toho pan Prachař zhostí důstojně,” sdělil redakci Kafe.cz Josef Rychtář s úsměvem.

“Je mi jasné, že se na plátně nejspíš objeví i negativní věci, protože jsem se tenkrát někdy negativně choval. Ale to není chyba režiséra ani herců, to je prostě život,” uvedl vdovec po oblíbené pěnici s tím, že je smířený, že jeho postava nemusí být podána ve zcela pozitivním světle.

V minulosti se vyjádřil v tom duchu, že neplánuje sérii o životě milované manželky nikdy v životě vidět. Svůj názor na to nezměnil, i když jeho vyjádření již působí o něco méně tvrdě. “Víte, já jsem s Ivetkou prožil spoustu let, mám s ní zážitky a myslím, že to žádný film prostě nemůže vystihnout. Raději si uchovám to, jak si na náš společný život pamatuji já,” vysvětlil Rychtář svůj názor pro Kafe.cz.

Pan Pomeje by si zasloužil v seriálu být

Autoři série se stali terčem kritiky poté, co oznámili, že se rozhodli do seriálu nezařadit životní etapu Ivety Bartošové, kterou prožila po boku rovněž zesnulého režiséra a herce Jiřího Pomeje. K tomuto názoru se překvapivě připojil také její muž Josef Rychtář.

“Myslím si, že je škoda, že se tuto část rozhodli vynechat. Pana Pomeje jsem znal a myslím, že to byl skvělý chlap. A v době, kdy s ním Ivetka žila, tak byla šťastná, takže by si to určitě zasloužil. Rozhodně více, než třeba pan Macura, který ženě znepříjemňoval život několik let,” prohlásil Josef Rychtář.