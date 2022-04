Rytmus a Jasmina Alagič milují luxus: Přepychová dovolená i koupě bytu v Dubaji

Zdroj: Profimedia

Jasmina Alagič si se svým manželem Patrikem Vrbovským pořídila nové bydlení v Dubaji. Koupí luxusní nemovitosti si moderátorka i její muž prý splnili sen.

Jasmina Alagič a Patrik Vrbovský si velmi oblíbili Dubaj, kam pravidelně jezdí na na dovolené. Manželé si hlavní město ve Spojených arabských emirátech zamilovali natolik, že se rozhodli si zde pořídit vlastní bydlení.

"Oukej, na závěr naší dovolené jsme si splnili ten největší sen, který jsme ani nevěděli, že máme, když jsme sem jeli. Koupili jsme byt ve městě, do kterého jsme se absolutně zamilovali se vším, co přináší. Miluji tě, Patriku a děkuji Bohu za všechny možnosti," pochlubila se Jasmina Alagič na svém Instagramu.

Moderátorka přiznala, že nákup nemovitosti byl zcela spontánní, stejně jako samotný odlet do Dubaje.

Učíme se plánovat budoucnost neplánováním

"Tato dovolená je od začátku do konce tím nejlepším neplánovaným dobrodružstvím, o jakém se nám ani nesnilo, plná neuvěřitelných zážitků, sblížených kamarádství, nalezení nových a o tom množství skvělého jídla ani nemluvím," popsala Alagič své pocity.

Výlet byl prý pro celou rodinku plodný nejen skrze koupi bytu, moderátorka zde dle svých slov poznala skvělé přátelé a přijala novou životní filozofii. "Poznala jsem úžasnou izraelskou rodinu, nádherná žena s manželem a dokonalými čtyřmi dětmi. Při rozhovoru, kde jsme si povídali, jaký jsme měli den, jsme s úsměvem zhodnotili, že takový, jaký bychom ani nečekali a s jakou novinou odcházíme, se na sebe podívali a začali se od srdce smát. Zamilovali si to tady stejně jako my a rozhodli se pro to samé. Její muž mi řekl: Jasmino, učíme se plánovat si budoucnost a život absolutním neplánováním. Tehdy jsem se zamyslela, myšlenku pochopila, zpracovala a přijala. Nechávám vše v rukách větších, než jsou ty naše a to je úžasné," raduje se Jasmina.

Dovolenou trávila Alagič s Vrbovským společně s jejich nechvalně známou kamarádkou Zuzanou Plačkovou, která je v pokročilém stádiu těhotenství a stále čelí obvinění z prodeje drog a spolupráce se zločineckou skupinou.

Manželé si pořídili luxusní byt v Dubaji