Rytmus v Talentu hodnotí ostatní, musí u toho ale poslouchat manželku

Zdroj: TV Prima

Na Primě začala další řada oblíbené soutěže Česko Slovensko má talent. I tento ročník má pro diváky hned několik překvapení. Na židli porotce se dokonce objevil oblíbený raper Rytmus.

Porota už je sestavena v tradičním uskupení Jakub Prachař, Marta Jandová, Jaro Slávik a Diana Mórová. V každé řadě se mezi nimi objeví někdo slavný a nahradí na chvíli jednoho z porotců, nyní to byl právě Rytmus. Oblíbený raper se do show jistě těšil, pořad totiž moderuje jeho žena Jasmina Alagič Vrbovská s hercem Davidem Gránským.

Rytmus v roli porotce

Vrbovský se v Česko Slovensko má talent objevil už podruhé. V minulém díle se schoval pod dokonalou maskou a ztvárnil bratra legendárního Pátroviče. Své manželce Jasmině naprosto vyrazil dech. I další díl bude plný šokujících okamžiků, diváky čeká pořádná show. Bude se zpívat i hrát na vlastní tělo. Je těžší se naučit česky, nebo vyladit svůj talent? Představí se i žonglér, který studuje psychologii.

Rytmus se dočká rapového vystoupení jednoho ze soutěžících. Porotu i diváky rozvášní břišní tanečnice. Jeden z nejmladších účastníků letošní série předvede polsport – víte, co to je? Samozřejmě nemůže k velké radosti Jara chybět kouzlení. Přesvědčí 26 let magické praxe pana Slávika, že kouzla jsou super? I letošní ročník je také nabitý fascinující cirkusovou akrobacií.

Show Česko Slovensko má talent můžete sledovat každou sobotu od 20:15 na TV Prima.

