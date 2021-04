Rytmus jako expert na hoaxy, na lživé video upozornila policie

Jestli je v době pandemie něco důležité, tak je to zachovat si chladnou hlavu. Raper Rytmus tomu bezesporu nepomáhá, jelikož šíří lživé video o koronaviru. Nedávno na něj dokonce upozorňovala policie s tím, že se jedná o hoax.

Video, před kterým varuje policie, se nezakládá na pravdě. Nejmenovaná žena na ní představí další ženu, která říká, že je zdravotní sestra. Ta začne vyprávět o tom, že je v nemocnici je svědkem toho, že lidé mají bakteriální zápal plic, že pacienti v nemocnicích jsou nemocní, protože nosí látkové roušky.

Údajně zná jednu pracovnici pražské ambulance, jenž tvrdí, že v Praze zemřely po vakcinaci desítky lidí a antigenní testy jsou zfalšované.

Video je však naprosto bez zdroje a už od pohledu působí nedůvěryhodně. Kdo však neozdrojované video zřejmě považoval za pravdivé, byl Patrik Vrbovský alias Rytmus, který si ho směle umístil na sociální sítě. Po upozornění policie ho stáhl.

Rytmus šířil lživé video

„Bohužel toto video plné bludů zveřejnil zpěvák Patrik Vrbovský, ale mezitím ho smazal s tím, že nekontroloval zdroj. Na svém profilu má však 640 tisíc sledujících,“ napsala na svém oficiálním profilu slovenská policie.

Nahrávku šířili fanoušci. Na Instagramu ji měl a poté ji smazal zpěvák Separ, ten má na svém instagramovém profilu 362 tisíc sledujících. Oba umělci tak ovlivnili spoustu lidí.

Jasmina Alagič je světlo jeho života

„I v těchto případech si vždy musíte ověřit své zdroje a neměli byste zapomínat, že s vlivem přichází zodpovědnost,“ upozorňuje je policie a dodává, že „video splňuje všechny atributy hoaxu. Poskytuje informace bez zdroje, šokuje a informuje o zamlčované pravdě,“ vysvětluje.

Rytmus se teď bude jistě více soustředit na svoji rodinu, než na šíření bludů. „Děkuji této ženě za to, že je, za všechno zázračné, co se událo v mém životě. Za její světlo, které září od první sekundy, kdy se probudí,“ vyznává lásku veřejně své ženě. U toho by měl asi zůstat a nehledat hoaxy.

Rytmus je na svoji rodinu hrdý a složil pro ni píseň

Zdroj: Youtube