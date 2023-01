Kdyby nebylo tvé hudby, zemřel bych: Rytmus ronil slzy u dopisu od chlapce

4

Rytmus a jeho žena Jasmina Alagič

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Ač by se na první pohled mohlo zdát, že raper Rytmus je velký drsňák, opak je pravdou. Pod jeho arogantní skořápkou se skrývá duše citlivého a hodného muže, který by pro svou rodinu udělal vše na světě. Ne vždy byl ale takový, bylo to právě až narození syna Sanela, co ho takhle změnilo.