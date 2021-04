S čerty nejsou žerty: Démonický Heřmánek nešel zkrotit, režisér ho nezvládal

Pohádka S čerty nejsou žerty se stala v naší zemi kultovní. Kolem svátků se všichni těší, že ji na televizních obrazovkách opět uvidí. Málokdo však ví, že natáčení provázely nemalé komplikace, které dotočení snímku málem zabránily.

Jednou z komplikací byly třeba velké finanční výdaje. Filmové peklo totiž vyšlo na pořádný majlant. Nebylo vytvořeno v ateliérech, ale v uměle vyhloubených pískovcových jeskyních poblíž České Lípy.

Na natáčení se stalo několik nehod. Kvůli tomu musela být posílena požární bezpečnost a sanitky byly připravené na okamžitý výjezd. K nim došlo, když byli tři čerti popáleni pekelným ohněm. Kostýmy byly totiž velmi hořlavé.

Na place to však nebylo jen nebezpečné. Většinou bylo o zábavu postaráno. Jaroslava Kretschmerová, která si zahrála zlou macechu Doru, nijak netajila, že na place se notně pilo. Sdílná byla i Dana Bartůňková.

Na place se pilo až do rána

„Bydleli jsme na statku, kde se natáčel mlýn, a každý večer tam byl oheň, pekla se masíčka a staří herci říkali historky. Nás akorát štáb předčasně zaháněl se slovy: ‚Princezny, po desátý spát. Ať nemáte pod očima pytle.‘ Ale je jasný, že když nás zahnali, že jsme se druhou stranou vrátili. Ráno jsme si pak kapali kapky do očí,“ napráskala představitelka princezny Angelíny Dana Bartůňková.

Korigovat herce se často neúspěšně pokoušel režisér Hynek Bočan. Svěřil se, že Karel Heřmánek byl jako Lucifer přímo démonický.

Heřmánek se v roli Lucifera zbláznil

„Čerti pro mě byli naprosto nová zkušenost, nový žánr. A Karel Heřmánek mi moc pomohl. Byl první natáčecí den, řekl jsem – kamera – a on začal řádit. Doslova! Koukal jsem jako blázen. Šel jsem za ním a říkám mu: ‚Karle, co to děláš? Ty jsi zešílel!‘ A on: ‚Co je? To je čert! Co čert? To je Lucifer. To takhle prostě musím.‘ Nechal jsem ho tedy hrát a tu postavu udělal dokonale,“ prozradil Bočan.

Režisér měl v té době syna na základní škole. Poprosil ho tedy, aby s kamarády namaloval, jak by měl vypadat čert. Masky se pak tvořily dle dětských návrhů.

