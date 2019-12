Sebevražda i popálení herci: Natáčení pohádky S čerty nejsou žerty bylo tragické

Režisér Hynek Bočan měl co dělat, aby zvládl korigovat herce. Svěřil se, že Karel Heřmánek byl jako Lucifer přímo démonický. „Čerti pro mě byli naprosto nová zkušenost, nový žánr. A Karel Heřmánek mi moc pomohl. Byl první natáčecí den, řekl jsem – kamera – a on začal řádit. Doslova! Koukal jsem jako blázen. Šel jsem za ním a říkám mu: ‚Karle, co to děláš? Ty jsi zešílel!‘ A on: ‚Co je? To je čert! Co čert? To je Lucifer. To takhle prostě musím.‘ Nechal jsem ho tedy hrát a tu postavu udělal dokonale,“ prozradil Bočan.