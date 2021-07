S Karlem jsem se rozešla: Jana Vopěnková promluvila o vztahu s knížetem

Když se po boku politika Karla Schwarzenberga začala objevovat o padesát let mladší Jana Vopěnková, okamžitě si vysloužila přezdívky „ramlice“ nebo „zlatokopka". Přitažlivá tmavovláska teď ale vysvětlila, že před lety bylo všechno ve skutečnosti jinak. S knížetem prý nechodila zdaleka jenom kvůli penězům a byla to ona, která nakonec ukončila jejich vztah. Dneska se bývalí partneři pořád stýkají a Jana by se jednou chtěla potkat se Schwarzenbergovou ženou Theresou.

I když je Karel Schwarzenberg ženatý, vždycky se kolem něj motala spousta krásných a zajímavých žen. Stačilo, aby v roce 2013 přišel na vyhlášení ankety Zlatý slavík s tehdy třiadvacatiletou Janou Vopěnkovou, a všem muselo být hned jasné, že veřejnosti právě představil svůj nejnovější objev. Protože ale knížeti tehdy bylo pětasedmdesát, mladičká dívka od novinářů okamžitě vyfasovala úražlivé přezdívky jako „ramlice“ nebo „zlatokopka“. Nebylo divu, že tehdy před jejich dotěrnými otázkami raději utíkala.

Nikdy mě nenechá ve štychu

Od té doby se ale Vopěnková hodně změnila. S Karlem se podle svých slov sama rozešla, protože se chtěla postavit na vlastní nohy. I tak se ale s knížetem dál přátelí a pravidelně stýká. „Naposledy jsme se viděli před pár dny. Karel je stále součástí mého života. Prostě to tak je a má to tak být. Nikdy mě nenechá ve štychu a já se na to spolehám," řekla pro Expres Jana Vopěnková. Ta zároveň popřela, že by s politikem udržovala poměr jenom kvůli penězům, jak jí kdysi všichni podsouvali. Sexy kráska naopak tvrdí, že u zkušeného a moudrého muže hledala porozumění a psychickou podporu.

„Karel mě má rád a myslí to se mnou jedině dobře. Říkával mi: ´Očividně jste milostivá ještě nezmoudřela a stále mě nikdy neposlechnete.´ Já vždy poté uznám, že měl opět pravdu a měla jsem jeho rady poslechnout. Ale já si to musím vždy udělat po svém, celá já," dodala Vopěnková pobaveně. Nakonec i na přímou otázku, jestli opravdu před lety byla Schwarzenbergovou milenkou, pro web Expres odpověděla víc než vtipně. „Brambory jsem na Dřevíči (zámek Karla Schwarzenberga, pozn. red.) neškrábala! Ano, byli jsme milenci, dá se to tak říct. Teď už ale milenci nejsme, po pěti letech jsem od Karla odešla," vysvětlila Jana.

Přitažlivá žena, která pravidelně cvičí a pracuje na svojí postavě, tak nepřímo dokázala, že jenom o Karlův majetek jí zřejmě nešlo. „Chtěla jsem život, kde musím řešit důležité věci, a ne brát vše jako samozřejmost. Nechtěla jsem být na nikom a na ničem závislá. Život není jen o zábavě," řekla k rozchodu s exministrem zahraničí a bývalým předsedou TOP 09.

Mám ráda bizarní sitauce

Kromě toho svůdná Jana nezastírá, že se celý život nebojí jít do extrémních situací. Například by se ráda seznámila se Schwarzenbergovou manželkou Theresou, když by se k tomu naskytla vhodná příležitost. „Nikdy jsme se neviděly, ale ze zvědavosti bych ji chtěla poznat. Zaprvé být kněžnou vznešeného původu, to budí respekt, zadruhé mám ráda bizarní situace," uvedla potutelně Jana, která kdysi platila za divošku, která si bez problémů užívala lesbický sex na veřejnosti.

Teď už ale Vopěnková myslí na budoucnost, přestože se právě rozchází se svým přítelem. „Moje rodina mi říká, ať si děti nepořizuji. Já sama nevím. Slíbila jsem si, že ve 30 dostanu rozum, teď je mi 32 a ještě si ten nerozum prodloužím do 33 let," uzavírá Swarzenbergova bývalá láska, která na sebe prozradila, že je velký sobec, i když to na ní téměř nikdo nepozná.

Jana Vopěnková tvrdí, že do Karla Schwarzenberga byla zamilovaná.