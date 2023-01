Vysněné pokračování legendární komedie S tebou mě baví svět zatrhla režisérka

Zdroj: Profimedia

Herec Václav Postránecký patřil bez debat k největším hvězdám filmu S tebou mě baví svět. Komedii století herec miloval natolik, že napsal její pokračování. Postránecký svůj plán myslel zcela vážně, scénář dokonce Poledňákové přinesl přímo až do její vily.

Film z roku 1982 se může chlubit svou obrovskou oblíbeností napříč generacemi. Mimo Postráneckého v komedii zářili Eliška Balzerová, Július Satinský, Pavel Nový, Jana Šulcová a Zdena Studenková.

Pokračování legendární komedie

V psaní scénáře podporovala svého manžela i Helena Postránecká. Když v roce 2002 zemřel Július Satinský, tak jeho plán o napsání pokračování skoro ztroskotal. „Říkal mi, že to skvěle vymyslel i bez July. Byl nadšený, ponořil se do toho a psal a psal. A těšil se, co tomu řekne Marie. A jednoho dne jsme se za ní spolu vypravili.“ Režisérka si je pochopitelně pozvala do tehdy zrovna čerstvě postavené vily v Nebušicích. „Vážně to byla nádhera, všechno do detailu tam měla promyšlené. Navrhoval jí to její přítel Ital a ona si potom celou tu stavbu bedlivě hlídala,“ prozradila pro AHA! Helena.

Po chvilce obdivování nového domu se Postránecký vrhl na věc, zeptal se Poledňákové, jestli by si pokračování legendární komedie nemola přečíst. Režisérka ho ovšem razantně odmítla a sdělila mu své důvody. „Argumentovala tím, že film nemůže mít pokračování, neboť měl obrovský úspěch a na konci má jasnou tečku,“ zavzpomínala vdova. „Vašek byl smutný a nedivím se, psal to dost dlouho a skončilo to v šuplíku. Nakonec se s tím ale smířil a už o tom nemluvil. Ani nevím, kde ten jeho výtvor teď leží. Někde tady doma ale určitě je.“

Úspěšné filmy

Poledňáková měla na svém kontě celou řadu filmů. Po legendárních snímcích Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny, přišly na řadu i novější filmy. Postránecký se například objevil v jejím filmu z roku 2006 Jak se krotí krokodýli. K posledním filmům oblíbené scénaristky a režisérky patří snímek Líbáš jako Bůh a jeho pokračování Líbáš jako ďábel.